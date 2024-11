Neuer Sales Manager Rental Business für Kaltwassersätze und Wärmepumpen bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems ist Uwe Saathoff. Der 53jährige verantwortet damit das neue Geschäftsfeld Mietkälte und -wärme MELRent im Ratinger Unternehmen.

Saathoff war bis 2023 langjährig in einem Fachhandwerksunternehmen für Kälte- und Wärmetechnik mit neun Filialen in Deutschland als Mitglied der Geschäftsleitung und Vertriebsleiter Deutschland aktiv. Bei Mitsubishi Electric baut Saathoff bereits den neuen Geschäftsbereich MELRent verantwortlich mit auf und konnte seine Branchenerfahrung in die Struktur des Angebotes mit einbringen.

Für Mietkälte- und -wärme-Lösungen sieht das Unternehmen einen großen Markt mit erheblichem Wachstums-Potenzial: Insbesondere im Havariefall kann die Planungszeit bis zur Anschaffung eines neuen Gerätes perfekt überbrückt werden. Das neue Angebot ermöglicht auch komfortable Klimabedingungen bei geplanten Sanierungen oder Erweiterungen von Gebäuden. Zeitlich begrenzte Eventlocations wie z. B. bei Festivals und Eisbahnen können genauso auf eine kostentransparente Lösung setzen. Außerdem lassen sich temporäre Spitzen beim Kühl- und Wärmebedarf wirtschaftlich abdecken. Ebenso werden beim Ausbau bestehender Rechenzentren oft schnell und unkompliziert Notfall- und Übergangslösungen für die Kälteversorgung erforderlich.

Mit dem neuen Mietservice MELRent bietet Mitsubishi Electric erstmals seine Wärmepumpen und Kaltwassersätze als flexible Mietlösung zum Heizen und Kühlen auf Zeit an. Innerhalb von nur 24 Stunden steht über ein deutschlandweites Servicenetz garantierte, bundesweit mobile Wärme oder Kälte zur Verfügung. Für die Miete werden Einzel-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen von 20 bis 570 kW Leistung bereitgehalten. Durch die Kaskadierung von Anlagen können noch größere Leistungsanforderungen abgedeckt werden. Umfassende Informationen zum neuen Angebot sind unter der Webadresse www.mitsubishi-les.com/de-de/services/kaltwassersaetze-und-waermepumpen-mieten.html abrufbar.