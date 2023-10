Unter dem Motto „Werte leben. Werte schätzen!“ gewannen vergangene Woche rund 200 Unternehmerinnen und Unternehmer der Branche Sanitär, Heizung und Klima (SHK) auf den „interdomus Haustechnik Cheftagen 2023“ in Dreieich komprimierte Informationen und praxisnahe Lösungen, die ihnen auch in herausfordernden Zeiten Orientierung und Unterstützung bei der Bewältigung des Betriebsalltags bieten. Stefan Ehrhard, Geschäftsführer interdomus Haustechnik, und Marcel von Zons, Gründer und Geschäftsführer der SHK-Info, führten gemeinsam durch das vielseitige und inspirierende Tagungsprogramm. In sieben fachkundigen Vorträgen informierten die Referenten die Gesellschafter über die aktuellen wirtschaftlichen Probleme und zeigten praxisnahe Lösungen auf. Die Themen reichten von den Herausforderungen des Fachkräftemangels bis hin zum Einsatz neuer digitaler Anwendungen, die Beratung und Betriebspraxis erleichtern. Zwischendurch gab es reichlich Gelegenheit, sich auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen, sei es in lockerer Atmosphäre bei einem Kaffee oder auf der Messe mit einer beeindruckenden Auswahl innovativer Aussteller, die aktuelle Trends und Entwicklungen präsentierten.

„Uns geht es uns darum, starker Partner an der Seite unserer Gesellschafter zu sein – vor allem auch dann, wenn es schwieriger wird“, betont Stefan Ehrhard. „Die Cheftage bieten unseren Gesellschaftern wie auch unseren Lieferantenpartnern und Dienstleistern eine hervorragende Plattform für den persönlichen Austausch. Dazu stellen wir ihnen wirkungsvolle Lösungen und Tools vor, um sich im Wettbewerb langfristig zu behaupten.“ So wurden etwa Neuerungen in der Heizreport-Software präsentiert, die die systematische Datenerfassung eines Gebäudes mobil in der App garantiert und damit neue, schnellere Wege für den Vertrieb von Wärmekonzepten ermöglicht. Mit dem Vertriebskonzept proBad wurde zudem eine zusätzliche Alternative aufgezeigt, wie man Bäder verkaufen kann – in einem komplett digitalen Verkaufsprozess, der eine entscheidende Arbeitserleichterung für die SHK-Fachbetriebe bietet. Die in der Branche beliebten interdomus Haustechnik Cheftage fanden in der vergangenen Woche bereits zum 30. Mal statt. Die ausgesprochen positive Resonanz bei den Lieferanten und Gesellschaftern bestätigt das Konzept. „Wir haben unser Ziel erreicht“, resümiert Stefan Ehrhard. „Mit den hier gewonnenen Erkenntnissen können unsere Gesellschafter den Blick gestärkt nach vorn richten und die Weichen für ihre Zukunft stellen.“