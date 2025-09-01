Die aquatherm GmbH stellt mit aquatherm energy twin eine vorisolierte Rohrleitungslösung vor, die einfache Verarbeitung, hohe Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in einem System vereint. Als neue Variante erweitert sie die bereits etablierte aquatherm energy-Produktfamilie und bietet zusätzlich die Vorteile eines kombinierten Vor- und Rücklaufs in einem Mantelrohr – ideal für enge Platzverhältnisse und eine schnelle und platzsparende Verlegung.

Dank des integrierten Doppelsystems reduziert sich nicht nur das Aushubvolumen - auch die Installationszeit wird deutlich verkürzt. Das geringe Gewicht der Kunststoffrohre vereinfacht das Handling auf der Baustelle erheblich, insbesondere im Vergleich zu schweren Stahlrohren. Ein eigens in Kooperation mit der Ritmo SPA entwickeltes Muffenschweißgerät sorgt für eine besonders einfache und schnelle Verbindung: Beide Mediumrohre werden in einem einzigen Arbeitsschritt gleichzeitig verschweißt – das spart bis zu 50% Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Die Schweißnähte werden synchron gefertigt und automatisch überwacht – für höchste Prozesssicherheit und minimalen Aufwand. Diese Lösung ist weltweit einzigartig und setzt neue Maßstäbe in der Kunststoffschweißtechnik.

Zukunftssicher für Fernwärme der 4. Generation

aquatherm energy twin ist optimal auf moderne Fernwärmesysteme abgestimmt. Die Rohre aus Polypropylen (PP-RCT) sind leicht, korrosionsfrei und besonders temperaturbeständig (dauerhaft bis 75 °C, kurzzeitig bis 100°C). Eine hochwertige PUR-Isolierung nach DIN EN 253 und eine robuste PE-Ummantelung sorgen für maximale Dämmleistung und Schutz. Eine integrierte OT-Schicht verhindert zuverlässig den Sauerstoffeintritt – für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit.

Das System ist in Dimensionen von 32 bis 125 mm erhältlich. Für größere Anforderungen bietet aquatherm Einzelrohrlösungen bis 450 mm. Alle Varianten sind auch mit Leckageortung verfügbar – zur frühzeitigen Erkennung von Undichtigkeiten und zur Minimierung von Wasserverluste, Umweltschäden und potenziellen Betriebsausfällen. So werden Wartungskosten reduziert.

Fazit:

Mit aquatherm energy twin erweitert aquatherm die bewährte aquatherm energy-Familie um ein Doppelrohrsystem, das die Installation zum Kinderspiel macht – einfach, schnell und sicher. Weitere Informationen unter www.aquatherm.de/loesungen-produkte/produkte/aquatherm-energy-twin/