Stark im Detail: Kompakt, durchdacht und montagefreundlich

Der COSMO ORB eignet sich als universelle Absperrarmatur in Warmwasser-Heizungsanla­gen - egal ob im Neubau, in der Sanierung oder im Anlagenbau. Die verlängerte Ausladung des T-Griffs aus schlagfestem Kunststoff ermöglicht auch bei enganliegenden Verteilern eine komfortable Bedienung. So lässt sich der Kugelhahn auch bei beengten Platzverhältnissen mühelos montieren und bedienen.

Der Kugelhahn ist in verschiedenen Nennweiten erhältlich und überzeugt durch seine lang­lebige Konstruktion: Gehäuse aus hochwertigem Rotguss, Kugel aus Edelstahl mit glattem, vollem Durchgang, PTFE-Kugelabdichtung und wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei EPDM-O-Ringe - alles abgestimmt auf den zuverlässigen Dauerbetrieb. Herauszustellen ist da­bei der volle Durchgang, der einen deutlich verbesserten Durchfluss ermöglicht.

Energieeffizient durch optionales Zubehör

Ein optional erhältliches Highlight ist die passgenaue COSMO ORB EPP-Dämmschale. Sie schützt die Armatur effektiv vor Wärmeverlusten und unterstützt die Einhaltung der Energie­einsparverordnung. Der verlängerte Griff bleibt dabei vollständig bedienbar - für eine ein­fache und sichere Handhabung auch im gedämmten Zustand.

Für alle gängigen Rohrsysteme geeignet

Die COSMO ORB-Kugelhähne mit Pressanschluss sind kompatibel mit Kupfer-, Edelstahl- und Stahlrohr. Die Pressanschlüsse bestehen aus Edelstahl und bieten damit eine langlebige, sichere Verbindung bei hoher Temperatur- und Druckbelastung (bis zu 120 °C / PN 40 bzw. PN 25 je nach DN).

„Mit dem COSMO ORB bringen wir eine praxisnahe Lösung auf den Markt, die nicht nur durch Qualität, sondern vor allem durch einfache Handhabung auf der Baustelle überzeugt. Der verlängerte Griff macht ihn besonders installationsfreundlich - gerade in beengten Vertei­ler-Situationen,“ erklärt Hermann-Josef Lüken, Geschäftsführer von COSMO.

Technische Highlights auf einen Blick

Material: Rotguss-Gehäuse, Edelstahlkugel, PTFE-Kugelabdichtung

Rotguss-Gehäuse, Edelstahlkugel, PTFE-Kugelabdichtung Temperaturbereich: -10 °C bis +120 °C

-10 °C bis +120 °C Druckklasse: PN 40 (DN15-32), PN 25 (DN40-50)

PN 40 (DN15-32), PN 25 (DN40-50) Medien: Wasser, neutrale Flüssigkeiten, Wasser-Glykol-Gemische (0-50 %)

Wasser, neutrale Flüssigkeiten, Wasser-Glykol-Gemische (0-50 %) Funktion: Absperren/Entleeren (modellabhängig)

Absperren/Entleeren (modellabhängig) Zubehör: EPP-Dämmschale (Brandklasse B2)

Weitere Informationen zum COSMO ORB finden Sie unter: www.cosmo-info.de