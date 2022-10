Die ÖNorm H6038 definiert die Planungsanforderungen an eine Wohnraumlüftung. In diesem Webinar wird aktiv im Programm die Anwendung des Pluggit-Webtools „PLUGG&planIT“ am Beispiel eines einheitszentralen Wohnraumlüftungssystems mit einer Verteilung auf dem Rohfußboden in der Dämmebene für eine Mehrfamilienhauswohnung gezeigt. In der zweiten Hälfte des Webinars wird für den gleichen Wohnungsgrundriss eine Lösung mit einer Rundrohrverteilung in der Betondecke vorgestellt und kalkuliert. Ein Großteil des Vortrages erfolgt dabei aktiv im Auslegungsprogramm. Folgende Inhalte werden im Vortrag vermittelt:

Erstellung eines normkonformen Lüftungskonzepts mit der Software-Anwendung „Plugg&planIT“ für die Beispielwohnung.

Einbauempfehlungen und Einsatzgrenzen der Pluggit-Flachkanalverteilung.

Erstellung einer Materialliste der Pluggit-Systemkomponenten für den Beispielgrundriss

Kopieren von Projekten innerhalb des „Plugg&planIT“ für die schnelle Erstellung von Alternativausarbeitungen.

Einbauempfehlungen und Einsatzgrenzen der Pluggit-Rundrohrverteilung

Jetzt anmelden