Die WATERCryst Wassertechnik GmbH informiert auf der SHK Essen vom 6.09. bis 9.09.2022 passend zum diesjährigen Schwerpunktthema "Energiewende" über den Wirkzusammenhang von ressourcenschonenden Kalkschutzanlagen, höchstmöglicher Wärmeübertragungseffizienz und CO 2 -Einsparpotential. In Halle 6 am Stand 6 C 27 stehen die Ertragschancen für SHK Unternehmer und den Großhandel mit chemiefreier Kalkschutztechnik im Mittelpunkt. Die aktuellen Produktserien BIOCAT KLS für Ein- bis Dreifamilienhäuser, BIOCAT Mittel- und Großgeräte für Mehrfamilienhäuser, Wohnbau und öffentliche Einrichtungen sowie der neu entwickelte BIOCAT LS Leckageschutz sind als Schaugeräte vor Ort in Originalgröße zu sehen. Gaming, ein Barista-Kaffee-Stopp und gute Gespräche sind neben exklusiven Messe-Angeboten für die Fachbesucher ein Messe-Highlight in Halle 6.

Präsenz zeigen, Produktneuheiten präsentieren, persönlich beraten. Alexander Piesche, Vertriebsleiter beim führenden Anbieter für chemiefreie Kalkschutztechnik, freut sich auf den zweiten großen Messeauftritt 2022. „Die steigende Nachfrage nach unserer Produktserie BIOCAT zeigt, dass umwelt- und ressourcenschonende Alternativen für die Trinkwasserbehandlung an Bedeutung gewinnen. Für Installationsbetriebe bieten unsere Kalkschutzanlagen hervorragende Absatz- und Verdienstmöglichkeiten, weil Endverbraucher jetzt zeitgemäße Lösungen suchen, um die Trinkwassergüte zu erhalten und zugleich die Installationen zu schützen“, so Alexander Piesche.

Für Neubau und Bestand: Keine Chance für Kostentreiber Kalk

„Deshalb zeigen wir nach der IFH in Nürnberg jetzt auch auf der SHK Essen: Chemiefreier Kalkschutz kann unter dem Gesichtspunkt Wärmeübertragungseffizienz und Kostenersparnis ein zentraler Erfolgsfaktor für nachhaltiges und kosteneffizientes Bauen oder Sanieren sein“, so der erfahrene Trinkwasser-Experte. Damit bringe der Betrieb einer BIOCAT Kalkschutzanlage gleich mehrfache Vorteile mit sich: Neben Schutz vor Schäden durch Kalk könne die Leistungseffizienz von Wärmetauschern und Warmwasserspeichern dauerhaft erhalten werden. Kalkschutzsysteme von WATERCryst eignen sich für den privaten und gewerblichen Objektbau, kommunale Einrichtungen und komplexe Wohnungsbauanlagen.