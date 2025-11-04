Panasonic Heating & Cooling Solutions erweitert sein Sortiment im Bereich KWL-Anlagen mit Gegenstromwärmeübertragern, die für eine gute Raumluftqualität sorgen. Die neuen Baugrößen ermöglichen höhere Luftvolumenströme von bis zu 455 m³/h und sind eine ideale Ergänzung zu anderen Pansonic Aquarea Produkten.

Die Z-Serie, bekannt für ihre kompakte Bauweise, wurde neben den bisherigen Baugrößen 10 und 15 um die neuen Baugrößen 20 und 25 erweitert. Diese ermöglichen einen Luftvolumenstrom von bis zu 320 m³/h, der sonst nur von deutlich größeren Modellen erreicht wird. Die für den horizontalen Einbau konzipierte Serie H und die für den vertikalen Einbau entwickelte Serie V wurden jeweils um das neue Modell 50 erweitert, welches die bisherigen Baugrößen 20, 30 und 40 ergänzt. Das neue Modell 50 ermöglicht einen Luftvolumenstrom von bis zu 455 m³/h, wodurch die Luftleistung der H- und V-Serie deutlich gesteigert wird.

Die Gegenstromlüftungsgeräte von Panasonic wurden entwickelt, um durch kontrollierte mechanische Lüftung eine kontinuierliche Frischluftzufuhr zu gewährleisten und so die Raumluftqualität zu verbessern. Die mit zwei Ventilatoren ausgestatteten Geräte gewinnen Energie aus der Abluft zurück und übertragen diese auf die Zuluft. Außerdem wird die Luft durch die KWL-Anlage gefiltert und Feuchtigkeit wird abgeführt, so dass keine Pollen eindringen und die Gefahr von Schimmel reduziert wird. Da man Wärmeverluste durch das Öffnen des Fensters vermeidet und zudem auch verhindert, dass die Wärmepumpe mehr arbeiten muss, um die Solltemperatur aufrechtzuerhalten, wird der Energieverbrauch des Gebäudes so deutlich reduziert.

Die Geräte sind ideal für Einfamilienhäuser oder Wohnungen mit geringem Energiebedarf. Die bürstenlosen Ventilatoren mit elektronischem Motor und modulierender Steuerung sorgen für hohen Komfort und leisen Betrieb. Das kompakte Design ermöglicht zudem eine einfache, sowohl vertikale als auch horizontale Installation und gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.aircon.panasonic.eu/DE_de/happening/counter-flow-ventilation/