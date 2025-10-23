23.10.2025  Pressemeldung Alle News von Pentair Jung Pumpen

Pentair JUNG PUMPEN - Seminar Rückstauschutz: Gebäude- und Grundstücksentwässerung

Am 10.11.2025 um 09:00 bis 16:00 Uhr in Steinhagen

SCHWERPUNKT

Verständnis für den Einsatz von Pumpen und Hebeanlagen in der Gebäudeentwässerung.

SEMINARINHALTE

  • Das Unternehmen Jung Pumpen im Pentair Verbund
  • Rückstausicherung von Gebäuden DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100
  • Einsatzbereiche und Auswahlkriterien
  • Produktübersicht  Pumpen, Hebeanlagen, Behälterprodukte und Zubehör
  • Fachgerechte Installation von Hebeanlagen gemäß DIN EN 12050
  • Bodengleiche Duschen in der Badsanierung – der Plancofix, die Lösung für barrierefreie Bäder im Bestand
  • Betriebsrundgang
  • Funktionsvorführungen im Technikum

VIDEOS

ForumTalk #16: Hochwasserschutz und Elementarversicherung

ForumTalk #18: Möglichkeiten der Rückstausicherung - Dallmer

Termine

10.11.2025                09:00 bis 16:00, Steinhagen                  Jetzt anmelden

01.01.2026               11:30 bis 16:30 Uhr
02.01.2026              08:30 bis 13:30 Uhr , Steinhagen     Jetzt anmelden

01.01.2026               11:30 bis 16:30 Uhr
02.01.2026              08:30 bis 13:30 Uhr , Steinhagen     Jetzt anmelden
  
11.02.2026              09:00 bis 16:30, Steinhagen                 Jetzt anmelden

Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 840,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl
20 Teilnehmer

Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Mitarbeiter des Großhandels,
Pentair Mitarbeiter,
Planer

Dokumente
Themenplan ET-Rückstauschutz
Topic plan ET-Backflow Protection

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
