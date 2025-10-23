Pentair JUNG PUMPEN - Seminar Rückstauschutz: Gebäude- und Grundstücksentwässerung
SCHWERPUNKT
Verständnis für den Einsatz von Pumpen und Hebeanlagen in der Gebäudeentwässerung.
SEMINARINHALTE
- Das Unternehmen Jung Pumpen im Pentair Verbund
- Rückstausicherung von Gebäuden DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100
- Einsatzbereiche und Auswahlkriterien
- Produktübersicht Pumpen, Hebeanlagen, Behälterprodukte und Zubehör
- Fachgerechte Installation von Hebeanlagen gemäß DIN EN 12050
- Bodengleiche Duschen in der Badsanierung – der Plancofix, die Lösung für barrierefreie Bäder im Bestand
- Betriebsrundgang
- Funktionsvorführungen im Technikum
VIDEOS
ForumTalk #16: Hochwasserschutz und Elementarversicherung
ForumTalk #18: Möglichkeiten der Rückstausicherung - Dallmer
Termine
10.11.2025 09:00 bis 16:00, Steinhagen Jetzt anmelden
01.01.2026 11:30 bis 16:30 Uhr
02.01.2026 08:30 bis 13:30 Uhr , Steinhagen Jetzt anmelden
11.02.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden
Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 840,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
20 Teilnehmer
Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.
Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Mitarbeiter des Großhandels,
Pentair Mitarbeiter,
Planer
Dokumente
Themenplan ET-Rückstauschutz
Topic plan ET-Backflow Protection