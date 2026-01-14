Gemeinsam zum Ziel – GEO setzt bei Verpackungen zukünftig auf recyclebares Material und verzichtet bei einem Großteil der Serien auf Styropor, EPS und Folien.

Wir von GEO sind stolz darauf, unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten. Aus diesem Grund setzen wir auf plastikfreie Verpackung – ohne Folie und Styropor. Dieser Schritt ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch ein Zeichen unserer Verantwortung als Unternehmen. Indem wir aktiv zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen, möchten wir ein Bewusstsein für nachhaltige Alternativen schaffen und gleichzeitig die Erwartungen unserer umweltbewussten Kunden erfüllen.

Unser gesamtes Supply Chain Management strebt zunehmend danach, nachhaltige Rohstoffe zu beschaffen und die Herstellung sowie Lieferung unserer Produkte bis zum endgültigen Bestimmungsort umweltfreundlich zu gestalten. Gemeinsam entwickeln wir innovative Konzepte zur Materialeinsparung und fördern den Einsatz recycelbarer Werkstoffe. Wir konzentrieren uns darauf, den Materialeinsatz zu reduzieren, eine größtmögliche Wiederverwendung von Materialien zu gewährleisten und nachhaltiges Recyclingmaterial einzusetzen.

Zusätzlich bietet die neue Verpackung dank seiner speziellen Materialstruktur eine hohe Stabilität und Druckfestigkeit. Dadurch gewährleisten wir einen optimalen Schutz des Produkts sowie eine noch bessere Transportsicherheit.

Mit jedem Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen wir einen Schritt in die richtige Richtung. Unser tägliches Handeln spiegelt unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, unseren Produkten und unserer Region wieder. Im Jahr 2025 werden wir diesen Weg weitergehen und unsere Verpackungen noch nachhaltiger gestalten.