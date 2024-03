Im vergangenen Geschäftsjahr setzte die NORDWEST Handel AG ihren Erfolgskurs im Bereich Haustechnik fort, übertraf die Zielsetzung von 300 Millionen Euro und erreichte damit eine Bestmarke der jüngsten Vergangenheit im Geschäftsvolumen. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 verfolgt der Geschäftsbereich Haustechnik konsequent bewährte Strategien und neue innovative Ansätze.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor im Jahr 2023 war die gelungene Akquisition neuer Fachhandelspartner, die zu einem Umsatzwachstum von 4,7 % im Vergleich zum Vorjahr führte. Mit einem eindrucksvollen Anstieg des Geschäftsvolumens auf 312,1 Millionen Euro in 2023 ist der Geschäftsbereich Haustechnik positiv in das Jahr 2024 gestartet. Diesen Erfolg will das Verbundunternehmen als Grundlage nutzen, um den Umsatz weiter zu steigern. „Das vergangene Jahr war für die SHK- Branche turbulent. Nach einem sehr starken Start kam der Einbruch, vor allem aufgrund der Hängepartie rund um das Gebäudeenergiegesetz“, erklärt Thorsten Sega, Vorstand bei NORDWEST. „Da es nun aber bezüglich der Förderungsmittel mehr Planungssicherheit gibt, gehen wir von einer Aufhellung des Geschäftsklimas im Laufe des Jahres aus. Wir richten unseren Blick nach vorne und stehen bereit, um von einer möglichen Markterholung zu profitieren. Mit einem erweiterten Produktsortiment und neuen Lieferantenpartnern sowie einem neuen Markenauftritt von delphis sind wir bestens aufgestellt.“

NORDWEST verfolgt ambitionierte Ziele im Haustechniksegment. Besonderes Augenmerk liegt auf der Gewinnung weiterer Fachhandelspartner sowie der Stärkung und Weiterentwicklung der Exklusivmarke delphis für den Fachgroßhandel. Mit dem Markenrelaunch soll delphis die Fachhandelspartner als Komplettanbieter etablieren und die Zielgruppen Handwerker und private Kunden gezielter ansprechen. Um die Markenbekanntheit von delphis weiter zu steigern, setzt die Haustechnik auch in diesem Jahr auf strategisches Sponsoring, einschließlich des Engagements in der ersten Eishockey-Liga (DEL) mit den Augsburger Panthern. Der delphis Relaunch wird zum 01.04.2024 ausgerollt und umfasst ein vielseitiges Print- und Online-Maßnahmenpaket. Das delphis-Sortiment wurde eigens um die Bereiche Klimasysteme (Mono/Split), Wärmepumensysteme (Mono/Split) in Zusammenarbeit mit dem neuen Lieferantenpartner Clivet GmbH ausgebaut. Mario Tröck, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei NORDWEST, unterstreicht: „Durch die Partnerschaft mit Clivet stärken wir nachhaltig unsere Wettbewerbsfähigkeit im Markt. Mit über 30 Jahren Erfahrung und Spezialisierung in den Bereichen Kühlung, Lüftung, Heizung und Warmwasserproduktion ist Clivet ein anerkannter Experte. Diese Kooperation markiert einen Meilenstein für unsere Exklusivmarke und bietet unseren Fachhandelspartnern einen deutlichen Mehrwert."

Die Resonanz der Fachhandelspartner auf die Weiterbildungsangebote, die NORDWEST unter TrainingsWerk anbietet, war durchweg positiv. So war beispielsweise die Werktournee ausgebucht und wird auch in diesem Jahr fortgesetzt, um die Beratungskompetenz und das Produktwissen der beratenden Mitarbeiter auf Händlerseite zu schulen. Ein Ausbau der Schulungsmaßnahmen ist geplant. Weitere Unterstützung erhalten die Handelspartner in ihrem Ausstellungsgeschäft: Sukzessive baut NORDWEST das XCELLENT Ausstellungskonzept weiter aus und fokussiert unter anderem das Standortmarketing. Hierbei wird die Ausrichtung auf Produkte von führenden Markenherstellern konsequent fortgeführt, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu festigen. Zugleich wird der Ausbau des Lagergeschäfts als entscheidende strategische Maßnahme priorisiert.

Durch gezielte Monatsaktionen und der Highlightprospekte über das NORDWEST Zentrallager sowie die Akquisition neuer Lagerlieferanten wird angestrebt, das Lagergeschäft konsequent auszubauen.