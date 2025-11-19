Behalten Sie die Tankkosten Ihres Fuhrparks endlich im Griff – einfach, digital und effizient.

Als Geschäftsführer eines SHK-Betriebs wissen Sie: Jeder Liter zählt – und jede Minute auch.

Steigen die Tankkosten aus dem Ruder oder Sie müssen ständig Belege hinterherlaufen, kostet das Zeit, Geld und Nerven.

Mit der PIUSI B.Smart-Tankdatenverwaltung von ZUWA bringen Sie Struktur, Transparenz und Kontrolle in Ihren Fuhrpark. Die intelligente Software zeigt Ihnen auf einen Blick, wer wann und wie viel getankt hat – ob Diesel oder AdBlue – direkt an Ihrer Betriebstankstelle, gesteuert per App.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Volle Kostenkontrolle: Alle Tankvorgänge und Ausgaben transparent in der Cloud oder auf Ihrem Smartphone.

Alle Tankvorgänge und Ausgaben transparent in der Cloud oder auf Ihrem Smartphone. Sofortige Einsparungen: Erkennen und eliminieren Sie Verluste, Diebstahl und Schwund.

Erkennen und eliminieren Sie Verluste, Diebstahl und Schwund. Mehr Effizienz: Schluss mit manuellen Tanklisten – alles wird automatisch dokumentiert.

Schluss mit manuellen Tanklisten – alles wird automatisch dokumentiert. Einfach integriert: Auch externe Belege lassen sich mühelos einfügen.

So senken Sie nachhaltig Ihre Betriebskosten und gewinnen wertvolle Zeit für Ihr Kerngeschäft – Ihre Kunden und Projekte.

🎥 Jetzt Video ansehen und mehr erfahren:

👉 PIUSI B.Smart auf YouTube

👉 Produktdetails bei ZUWA

ZUWA unterstützt Sie persönlich bei der Kostenoptimierung Ihres Fuhrparks.

Kontaktieren Sie uns oder Ihren Fachhändler – wir beraten Sie individuell und praxisnah.