ZUWA: Behalten Sie die Tankkosten Ihres Fuhrparks endlich im Griff – einfach, digital und effizient!
Als Geschäftsführer eines SHK-Betriebs wissen Sie: Jeder Liter zählt – und jede Minute auch.
Steigen die Tankkosten aus dem Ruder oder Sie müssen ständig Belege hinterherlaufen, kostet das Zeit, Geld und Nerven.
Mit der PIUSI B.Smart-Tankdatenverwaltung von ZUWA bringen Sie Struktur, Transparenz und Kontrolle in Ihren Fuhrpark. Die intelligente Software zeigt Ihnen auf einen Blick, wer wann und wie viel getankt hat – ob Diesel oder AdBlue – direkt an Ihrer Betriebstankstelle, gesteuert per App.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Volle Kostenkontrolle: Alle Tankvorgänge und Ausgaben transparent in der Cloud oder auf Ihrem Smartphone.
- Sofortige Einsparungen: Erkennen und eliminieren Sie Verluste, Diebstahl und Schwund.
- Mehr Effizienz: Schluss mit manuellen Tanklisten – alles wird automatisch dokumentiert.
- Einfach integriert: Auch externe Belege lassen sich mühelos einfügen.
So senken Sie nachhaltig Ihre Betriebskosten und gewinnen wertvolle Zeit für Ihr Kerngeschäft – Ihre Kunden und Projekte.
🎥 Jetzt Video ansehen und mehr erfahren:
👉 PIUSI B.Smart auf YouTube
👉 Produktdetails bei ZUWA
ZUWA unterstützt Sie persönlich bei der Kostenoptimierung Ihres Fuhrparks.
Kontaktieren Sie uns oder Ihren Fachhändler – wir beraten Sie individuell und praxisnah.