Fotonachweis: Caleffi

Wärmepumpen gehört die Zukunft, sie haben im SHK Markt ihren festen Platz sowohl im Neubau als auch in der Sanierung von Gebäuden gefunden. Als nachhaltige und zukunftsträchtige Heizlösung leisten sie einen wichtigen Beitrag für die Wärmewende. Caleffi hat zwei Komponenten im Programm, die speziell für Wärmepumpensysteme entwickelt worden sind. Sie helfen, die Prozesssicherheit und den Wirkungsgrad des Trägermediums sicher zu stellen.

Caleffi XF: Dreifach-Reinigungs-Lösung für "gesunde" Wärmepumpenkreisläufe"

Die verschiedenen Komponenten und Bauteile einer Wärmepumpenanlage sind der verschleißenden Wirkung der im Wärmeträgermedium enthaltenen Verunreinigungen ausgesetzt. Wenn sie nicht abgeschieden werden, können sie den Betrieb des Wärmepumpensystems, schon bei der Inbetriebnahme, beeinträchtigen. Dieses Problem darf nicht unterschätzt werden, denn die Hersteller von Wärmeerzeugern können Garantieleistungen verweigern, sollte ihr Produkt nicht schon von Anfang an durch eine Reinigungslösung geschützt sein. Das ist aber nur eine Funktion des Schmutzfängers/Schlammabscheiders Caleffi XF, der speziell für hohe Volumenströme ausgelegt ist.

Die Reinigungswirkung der Armatur basiert auf drei Stufen: doppelte Filterwirkung dank zwei radial angeordneter Trenngewebe, ein zentraler Magnet und ein Schmutzfänger im Auslass. So schützt der speziell für hohe Volumenströme in Wärmepumpenanlagen ausgelegte magnetische Schmutz- und Schlammabscheider Komponenten und Bauteile vor der verschleißenden Wirkung der im Wärmeträger enthaltenen Verunreinigungen. Über einen internen Mechanismus reinigen Bürsten das Filtergewebe ohne Demontage. Die Reinigungswirkung der Armatur basiert auf drei Stufen: doppelte Filterwirkung dank zwei radial angeordneter Trenngewebe, ein zentraler Magnet und ein Schmutzfänger im Auslass.

Der Caleffi XF auf einen Blick

Mit Gehäuse aus Technopolymer.

Umrüstbar, geeignet für horizontale und vertikale

Rohrleitungen. Anschlüsse in ¾“ – 2“Maximaler Arbeitsdruck:3 bar

Mittlerer Temperaturbereich:0–90 °.

Caleffi HED: Hocheffizienzentlüfter für Wärmepumpenanlagen

Die Prozesssicherheit und der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage jeglicher Couleur sind in hohem Maße vom Zustand der Trägerflüssigkeit abhängig. Doch es gibt eine Lösung, damit der Sauerstoff aus der Anlage entfernt werden kann, den Hocheffizienzentlüfter Caleffi HED. Er wurde speziell für Wärmepumpenanlagen entwickelt. Aufgrund seines hohen Wirkungsgrades eignet er sich auch für den Einsatz in konventionellen Heizungsanlagen. Er ist in der Lage, im hohen Maße - bis zu 99% - des in der Wärmeträgerflüssigkeit enthaltenen Sauerstoffs im ersten Durchfluss abzuführen. Mit dem durch den Hocheffizienzentlüfter entlüfteten Anlagenwasser funktionieren die Wärmepumpensysteme unter optimalen Bedingungen und damit ohne Geräuschentwicklung, Korrosionsbildung, lokale Überhitzungen und mechanische Probleme.

Der Caleffi HED auf einen Blick

Mit Gehäuse aus Technopolymer.

Für horizontal und vertikal verlegte Rohrleitungen sowie in Winkelform.

Mit hygroskopischer Sicherheitskappe.

Daten

Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar

Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C

Mittel: Wasser

Material: Technopolymer