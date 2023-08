Die aktualisierte Broschüre von EXHAUSTO richtet sich gezielt an TGA-Fachplaner und wurde speziell für sie konzipiert.

Angesichts der fortlaufenden Entwicklungen im Bereich der Schullüftung wurden die Inhalte überarbeitet, um Fachexperten eine unverzichtbare Informationsquelle zur Verfügung zu stellen. In der aktuellen Ausgabe werden insbesondere die neuesten Vorschriften und Normen für Bildungseinrichtungen behandelt. Zusätzlich wurden neue Produkte wie die CX3000-Serie, die DEX3000-Serie sowie innovative Luftdurchlässe in die Broschüre integriert. Diese breite Palette an Optionen ermöglicht es Fachplanern, maßgeschneiderte Lüftungslösungen optimal einzusetzen.

Ralf Maiwald, Technischer Leiter bei EXHAUSTO by Aldes, betont die entscheidende Rolle einer effizienten Lüftung für das Wohlbefinden von Schülern und Lehrkräften: "Die mechanische Lüftung von Bildungseinrichtungen ist von großer Bedeutung. Mit der überarbeiteten Broschüre möchten wir TGA-Fachplaner dabei unterstützen, innovative und bedarfsgerechte Lüftungslösungen zu entwickeln und umzusetzen."

Die Broschüre steht ab sofort zum Download zur Verfügung.