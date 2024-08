Wer jetzt vorausschauend handelt und sein Haus fit für die Zukunft macht, kann langfristig profitieren. Zum einen war die staatliche Förderung noch nie so attraktiv wie heute: Für den Austausch einer alten Gas- oder Ölheizung gegen eine Wärmepumpe übernimmt der Staat bis zu 70 Prozent der Kosten. Zum anderen spart die moderne Haustechnik langfristig bares Geld. Denn die Besitzer:innen können sicher sein, dass die eingesetzte Energie besonders effizient genutzt wird. Mit den modular aufgebauten Lösungen von Viessmann Climate Solutions lassen sich Wohnhäuser Schritt für Schritt zukunftssicher gestalten, wie das Beispiel eines über 20 Jahre alten Einfamilienhauses in Nordhessen zeigt.

Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Maximal autark mit Viessmann Klimalösungen

“Mein Ziel war es, langfristig so autark wie möglich zu sein”, erklärt Marc Franken, der das 2002 erbaute Haus mit 140 m² Wohnfläche vor ein paar Jahren mit seiner Familie bezogen hat. Schon der Vorbesitzer hatte für seine Zeit sinnvolle Investitionen getätigt, etwa in eine Warmwasser-Wärmepumpe und einen Gasheizkessel. Auch lagen schon Photovoltaikmodule auf dem Dach, die überschüssig erzeugte elektrische Energie in einen Stromspeicher einspeisten. Aber es war natürlich insgesamt ein in die Jahre gekommenes Sammelsurium, das von den Nachbesitzern dann Schritt für Schritt auf den neuesten Stand gebracht wurde.

Erster Schritt: Erweiterung der Photovoltaikanlage und ein neuer Stromspeicher

Zunächst wurde die Photovoltaikanlage um zusätzliche Module vom Typ Vitovolt erweitert und der alte Stromspeicher durch einen modernen Vitocharge VX3 ersetzt. Aufgrund der günstigen Lage des Hauses kann nun bereits ab Sonnenaufgang eigener Strom erzeugt werden. Genügend, um die üblichen Haushaltsgeräte damit zu versorgen und ein Stück weit unabhängiger von der öffentlichen Stromversorgung zu sein.

Der Stromspeicher Vitocharge VX3 speichert den tagsüber erzeugten, aber nicht verbrauchten Solarstrom für die Nutzung in den Abend- und Nachtstunden. Einer seiner besonderen Vorteile ist der modulare Aufbau, die es erlaubt, ihn an nahezu jede individuelle Anforderung anzupassen. Jedes seiner bis zu drei Batteriemodule kann 5 Kilowattstunden Strom bevorraten. Wird mehr Kapazität benötigt, lassen sich bis zu fünf Vitocharge VX3 zusammenschalten. Dann sind bis zu 75 Kilowattstunden Strom verfügbar.

Nur logisch war dazu die Installation einer Viessmann Charging Station, um das Elektroauto der Familie mit kostengünstigem und klimaschonend erzeugtem Solarstrom aufzuladen. Diese Wallbox ist für einen einfachen, sicheren und effizienten Ladebetrieb über viele Jahre ausgelegt und bietet bis zu 11 kW Ladeleistung, um schon nach kurzer Zeit das Auto wieder benutzen zu können. Im Verbund mit den anderen Viessmann Systemkomponenten des Hauses, insbesondere mit dem Stromspeicher und der ViCare App zur Steuerung der Anlage, haben die Nutzer:innen den Ladevorgang stets unter Kontrolle.

Zweiter Schritt: Einbau einer modernen Wärmepumpe für Wohnraumbeheizung und Warmwasserbereitung

Als weiterer Schritt auf dem Weg zur Energieautarkie folgte dann der Tausch der alten Warmwasser-Wärmepumpe und des Gaskessels gegen die Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 252-A. Sie wird dank der großzügig erweiterten Photovoltaikanlage über weite Teile des Tages mit selbst erzeugtem Strom etrieben. Als Wärmepumpe der neuesten Generation ist sie besonders für die Modernisierung geeignet und verfügt für die komfortable Versorgung mit warmem Trinkwasser über einen integrierten 190 Liter großen Speicher.

Innovative Technik und das natürliche Kältemittel R290 ermöglichen, dass auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen problemlos hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad Celsius erreicht werden. Dabei gewährleistet die hohe Leistungszahl (COP = Coefficient of Performance) von bis zu 5,3 (bei A7/W35, nach EN 14511), dass aus einer Kilowattstunde Strom und der Energie aus der Außenluft mehr als das Fünffache an Wärme für die Wohnraumbeheizung und Warmwasserbereitung erzeugt werden.

Intelligente Heizkörperthermostate sparen zusätzlich Energie

Zusätzlich zum Einbau der neuen Wärmepumpe wurden die vorhandenen Heizkörper mit intelligenten ViCare Thermostaten ausgestattet, die die Wärmeversorgung in jedem Raum individuell und energiesparend regeln. Über Smartphone und ViCare App können die Bewohner:innen in jedem Raum die gewünschte Temperatur auch aus der Ferne einstellen. Die “Fenster offen”-Funktion der Thermostate erkennt, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wurde und reduzieren dann automatisch die Wärmezufuhr zum Heizkörper – so geht keine kostbare Wärme ungenutzt verloren.

Die per Funk untereinander sowie mit der ViCare App und der Heizungsregelung kommunizierenden Thermostate führen darüber hinaus den für einen sparsamen Energieverbrauch so wichtigen, TÜV-zertifizierten, hydraulischen Abgleich durch. Dieser sorgt dafür, dass in jedem Raum genau die Wärme ankommt, die dort benötigt wird und kein Heizkörper zu warm wird, während andere kalt bleiben. Der früher sehr aufwändige, manuell durch den Installateur durchzuführende hydraulische Abgleich wird jetzt von den ViCare Komponenten vollautomatisch erledigt – und so ganz nebenbei deutlich Heizenergie eingespart.

Alle Viessmann Systeme auf einer Plattform

Alle Systeme zur Erzeugung von Strom und Wärme verfügen über das einheitliche Betriebssystem Viessmann One Base. Zur einfachen und schnellen Bedienung über mobile Endgeräte wird lediglich die kostenlose ViCare App benötigt, in der auch ein umfassendes Energie Management integriert ist. Die Plattform verbindet zu Hause alle Geräte und elektronischen Anwendungen miteinander zu einer einzigartigen Klima- und Energielösung. Hierbei profitiert der Anwender von weniger Energieverbrauch durch intelligentes Energiemanagement, einem kleineren CO 2 -Footprint durch Integration von selbst produziertem PV-Strom und dem stets aktuellen Überblick über die laufenden Kosten. Dadurch macht Viessmann One Base die eigenen vier Wände fit für eine klimafreundliche Zukunft!

Positives Resümee des Hausbesitzers

“Am Anfang wurde ich von Familie, Nachbarn und Freunden noch belächelt, als ich ihnen von meinen Plänen zur Modernisierung unseres Hauses erzählte,” berichtet Marc Franken “Aber das legte sich schnell, als ich auf meinem iPad zeigen konnte, wie effizient das neue Energiesystem Strom und Wärme erzeugt. Und vor allem, wie gering der Bezug aus dem öffentlichen Netz noch ist. Die modulare Lösung von Viessmann läuft auf dem einheitlichen Betriebssystem absolut zuverlässig.“