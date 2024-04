Am 23. April 2024 öffnet die IFH/Intherm in Nürnberg ihre Pforten. Repabad GmbH, der Trendsetter für Wellness im Bad, freut sich auf den persönlichen Austausch mit Kunden und Partnern und präsentiert die neuesten Produkte und Innovationen auf dem Messestand in Halle 7 Stand 242. Gunther Stolz, Geschäftsführer Repabad GmbH, ist selbst vor Ort und spricht eine herzliche Einladung zur Sanitärmesse aus: „Die IFH bietet allen Besuchern und Besucherinnen eine großartige Gelegenheit, die Produktneuheiten selbst zu erleben, die Haptik der Materialien zu spüren und sich die Vorteile direkt aus erster Hand zeigen zu lassen. Natürlich steht für uns der persönliche Kontakt und der Austausch unter Expertinnen und Experten im Mittelpunkt“. Repabad zeigt neben bewährten Produktklassikern moderne Produktlösungen in klarem Design.

REPABAD live erleben! 23. - 26.04.2024 IFH/Intherm, Nürnberg

Halle 7 Stand 242

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Neuheiten gibt es bereits heute:

WC IL 54 mit Cyclonic Flush

Das spülrandlose WC mit Cyclonic Flush besticht durch schlichtes, klares Design, eine einfache Reinigung und ist unglaublich leise.

Badewannen MILANO, NAPOLI und PESCARA

Neues Wannendesign in klaren, fließenden Formen - dafür stehen die neuen Badewannen und passenden Waschtische der neuen Mineralwerkstoff-Serien.

Mineralwerkstoff-Waschtische MILANO

Die Design-Waschtische aus Mineralwerkstoff überzeugen mit filigranen, dünnwandigen Seitenrändern und einem symmetrischen Innenraum. Die klare, fließende Form passt zu den gleichnamigen Badewannen aus Mineralwerkstoff.