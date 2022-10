Laut einer von Resideo beauftragten Umfrage würden 33 % der deutschen Hausbesitzer die Raumtemperatur senken, um ihre Energiekosten zu reduzieren. 68 % der Befragten würden in eine neue Heizungsregelung investieren, wenn sie damit langfristig sparen könnten. Die elektronischen Thermostate HR92 lassen sich mit wenig Aufwand an bestehenden Heizkörpern installieren und in das evohome Einzelraumregelungssystem integrieren. So ermöglichen sie dank programmierbarer Heizzeiten Energieeinsparungen ohne Komfortverlust. Bild: Resideo

Spanier sind wegen der steigenden Kosten am stärksten besorgt (99 %) • Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist in Spanien und Deutschland die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch, dass ein Heizungsinstallateur um Rat gefragt wird • Ein Viertel der spanischen und britischen Hauseigentümer würde die Heizung abstellen, um Kosten zu sparen

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise hat eine von Resideo Technologies, Inc. in Auftrag gegebene Umfrage1 ergeben, dass in Europa die spanischen Hausbesitzer am stärksten über die steigenden Energiekosten besorgt sind.

Große Besorgnis in ganz Europa

Die Mehrheit der Hauseigentümer in allen untersuchten Ländern – Vereinigtes Königreich, Spanien, Frankreich, Niederlande und Belgien2, Italien und Deutschland – gaben an, dass sie „besorgt“ oder „sehr besorgt“ über die Situation sind:

Spanien: 99 %

Frankreich: 96 %

Italien: 95 %

Deutschland: 94 %

Niederlande und Belgien: 91 %

Vereinigtes Königreich: 89 %

Energiekosten senken

Um Energiekosten zu reduzieren, würden laut der Umfrage vor allem Hausbesitzer in Frankreich (41 %) sowie in den Niederlanden und Belgien (37 %) die Raumtemperatur senken. Dicht gefolgt von denjenigen in Deutschland (33 %) und Italien (28 %).

Im Vergleich dazu sehen 21 % der Spanier und nur 9 % der Briten das Herunterdrehen der Heizung als wichtigste Energiesparmaßnahme. In beiden Ländern würden viele eher die Heizung komplett ausschalten: 25 % der spanischen Hausbesitzer und 28 % der Briten gaben an, dass sie diese Maßnahme ergreifen würden.

Auf der Suche nach Lösungen

Für Ratschläge zum Energiesparen wenden sich Hausbesitzer in Spanien und Deutschland doppelt so häufig an einen professionellen Heizungsinstallateur wie Hausbesitzer im Vereinigten Königreich und Frankreich – so das Ergebnis der Umfrage.

Ermutigend für die in der Heizungs- und Kühlungsbranche Tätigen ist zudem, dass die große Mehrheit der Hausbesitzer in Spanien (77 %), Deutschland (76 %) und Italien (76 %) auch einen Fachmann mit der Installation einer Heizungsregelung beauftragen würde.

Einbau einer Heizungsregelung

In allen Ländern ist der Enthusiasmus gestiegen, proaktiv nach Möglichkeiten zur Energiekostensenkung zu suchen. 71 % der spanischen Hausbesitzer und 74 % der Italiener wären bereit, in neueste Heizungsregelungen zu investieren, wenn sie dadurch langfristig Geld sparen könnten. In den Niederlanden und Belgien gaben 70 % der Befragten an, dass sie die neuesten Heizungsregelungen in Betracht ziehen würden, ebenso wie 68 % der Deutschen.

Die Hausbesitzer im Vereinigten Königreich und in Frankreich sind etwas zurückhaltender, trotzdem würden fast 50 % der Befragten Geld für die neuesten Heizungsregelungen ausgeben.

Einsparungen realisieren

Heizungsregelungen sorgen nachweislich dafür, dass die Heizungsanlage effizienter arbeitet und der Gasverbrauch gesenkt wird. Das hilft Hausbesitzern, Geld zu sparen. Eine von der BEAMA im Jahr 2021 durchgeführte Studie im Vereinigten Königreich hat beispielsweise ergeben, dass die Installation eines modulierenden Raumthermostats als direkter Ersatz für ein Standard-Raumthermostat in einem Zentralheizungssystem den Gasverbrauch für das Heizen über die Heizperiode um 12 % reduzieren kann3.

Mario Moura, Products & Solutions EMEA Managing Director bei Resideo, zu den Ergebnissen: „Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise hat diese Umfrage gezeigt, dass Hausbesitzer in Spanien und Deutschland im Vergleich zu denen im Vereinigten Königreich und in Frankreich mehr als doppelt so häufig einen professionellen Heizungsinstallateur um Rat fragen, wie sie ihre Energiekosten senken können.

Insgesamt ist in ganz Europa das Vertrauen in professionelle Heizungsinstallateure groß, und das ist schön zu sehen. Sie verfügen über das Fachwissen und die Fähigkeiten, Hausbesitzer unparteiisch über die beste verfügbare Heizungsregelung zu beraten – abhängig von der Art der Immobilie und dem vorhandenen Heizsystem. In der heutigen Energiekrise können professionelle Heizungsinstallateure eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, Hausbesitzern dabei zu helfen, ihr Haus energieeffizienter zu machen.“

Etwa zeitlich parallel zu den Ergebnissen der Umfrage hat die Europäische Union Pläne angekündigt, in diesem Jahr 1,5 Millionen energiesparende smarte Thermostate in europäische Haushalte einzubauen4. Darüber hinaus lancierte die EU mit dem Vorschlag für ein neues Rechtsinstrument und einen europäischen Plan zur Reduzierung der Gasnachfrage ihre „Initiative Gas sparen für einen sicheren Winter“5 – um den Gasverbrauch in Europa bis zum nächsten Frühjahr um 15 % zu senken.

Weitere Informationen zu Heizungsregelungen finden Sie unter resideo.com.

Quellen

1 Die Studie wurde im Juni 2022 von OnePoll im Auftrag von Resideo durchgeführt. Es wurden 1.000 Hauseigentümer befragt: im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich – 2 und 919 Hauseigentümer in Belgien und den Niederlanden zusammen.

3 Hinweis: Die individuellen Energieeinsparungen hängen von den vorhandenen Regelungen, der Umgebung und dem Lebensstil ab. BEAMA source: download report

4 https://www.reuters.com/business/energy/eu-us-aim-15-mln-smart-thermostats-europe-this-year-2022-06-27/?tpcc=nldatasheet

5 Save Gas for a Safe Winter: Commission proposes gas demand reduction plan to prepare EU for supply cuts