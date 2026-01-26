Initiative „CoolSpots“ fördert Orte der Begegnung und des Miteinanders

Zehn Gemeinschaftsräume erhalten ein Bosch-Klima-Upgrade

Die Katharinenpflege in Lauffen am Neckar ist der erste „CoolSpot“ der Region

Eine willkommene Abkühlung für die Gäste der Tagespflege Katharinenpflege in Lauffen am Neckar: Die Einrichtung gehört zu den zehn Gewinnern der Bosch-Initiative „CoolSpots“. Mit dem Programm unterstützt Bosch Home Comfort Orte, an denen Menschen zusammenkommen, und sorgt mit moderner Klimatechnik für angenehme Temperaturen, wenn es im Sommer heiß wird.

Über 70 Bewerbungen von Vereinen, sozialen Einrichtungen, Initiativen und engagierten Privatpersonen gingen bei Bosch Home Comfort ein. Eine Fachjury unter der Leitung von Christiane Krieger, Bürgermeisterin der Stadt Wernau, wählte die zehn überzeugendsten Projekte aus. Tino Hirsch, Leitung Marketing und Vertrieb Bosch Home Comfort Deutschland und Mitglied der Jury, übergab der Katharinenpflege - Tagespflege für Senioren und einem Vertreter der Stadt Lauffen am Neckar symbolisch die Fernbedienung des frisch installierten Bosch Split-Klimageräts. „Unser Ziel war es, Orte zu finden, an denen Kühlung nicht nur Komfort, sondern echten gesellschaftlichen Mehrwert schafft. Das ist gelungen“, erklärt Tino Hirsch bei der Übergabe. „Die Resonanz hat gezeigt, wie groß der Bedarf an kühlen Rückzugsorten im Sommer ist und wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten für moderne Klimatechnik sein können“, so Hirsch weiter.

Die Gäste der Katharinenpflege in Lauffen am Neckar verbringen große Teile des Tages im Gemeinschaftsraum, einem Ort der Nähe, Lebendigkeit und Fürsorge. Ein angenehmes, stabiles Raumklima trägt entscheidend dazu bei. Die Firma Ullrich Heizung, Wasser, Sanitär aus Hainfeld leistete einen bedeutenden Beitrag zur Realisierung des ersten „CoolSpots“ der Region: Sie installierte das Bosch Split-Klimagerät kostenfrei und unterstützte die Initiative damit maßgeblich.

Bandbreite der Gewinner zeigt gesellschaftlichen Bedarf

Die eingereichten Bewerbungen spiegeln eindrucksvoll wider, wie breit das Bedürfnis nach kühlen Treffpunkten in der Gemeinschaft verankert ist.

„Die Resonanz war überwältigend und die Geschichten hinter den Projekten haben uns tief beeindruckt“, betont Jonathan Heib, Leitung Key Account Management Air Condition und Mitglied der Jury. Zu den ausgezeichneten Einrichtungen zählen unter anderem ein Ruderclub, mehrere Kindertages- und Schulbetreuungen, eine Behindertenhilfe, eine Wohngemeinschaft für demenzbetroffene Menschen, ein Seniorenheim sowie eine Einrichtung des DRK. Alle Projektorte eint ein gemeinsames Ziel: Sie schaffen Orte der Begegnung, des Miteinanders und nun auch der Erholung bei heißen Temperaturen.

Modernste Technik für mehr Lebensqualität in der Gemeinschaft Die zehn Gewinner erhalten jeweils ein leises, energieeffizientes Split­Klimagerät von Bosch, inklusive fachgerechter Installation durch zertifizierte Bosch-Partnerbetriebe. Die Geräte sorgen für spürbare Kühlung, sind besonders leise im Betrieb und lassen sich komfortabel per App steuern. Damit eignen sie sich für Räume, in denen Menschen lernen, entspannen oder aktiv werden. Mit der Initiative „CoolSpots“ zeigt Bosch Home Comfort, wie sich technologische Innovation und gesellschaftliches Engagement verbinden lassen. Nach dem erfolgreichen Auftakt der diesjährigen Runde ist bereits eine weitere Ausgabe des Wettbewerbs in Planung, damit auch in Zukunft Orte entstehen, an denen Gemeinschaft in einem angenehmen Klima wachsen kann.