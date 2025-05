Das Integrierte Viessmann Climate Solutions Lösungsangebot hält für nahezu alle Anforderungen Produkte und komplette Systeme bereit, mit denen sich effiziente und wirtschaftliche Anwendungen für Mehrfamilienhäuser, Gewerbeliegenschaften und die Industrie realisieren lassen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Vitocal 250-A PRO: Effiziente Heiz-, Kühl- und Warmwasserlösung für Mehrfamilienhäuser und den gewerblichen Einsatz

Die kompakte Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A PRO von Viessmann bietet eine innovative Lösung zur Heizungs-, Kühl- und Warmwassererzeugung. Die schallgedämmte Außeneinheit nutzt die Außenluft als Wärmequelle und arbeitet leise und effizient. Mit stufenloser Leistungsanpassung ist die Vitocal 250-A PRO ideal für individuelle Objektanforderungen von größeren Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie in Gewerbebetrieben. Ein einzelnes Gerät kann bis zu 39,5 kW Heizleistung erzeugen und entfaltet seine volle Stärke bei der Kaskadierung mit bis zu 79 kW.

Patentiertes Sicherheitskonzept

Ein herausragendes Merkmal ist das patentierte Sicherheitskonzept, das ohne den Einsatz von Glykol oder Trennsystemen auskommt. Die einfache Aufstellung der Außeneinheiten in Reihe stellt einen weiteren überzeugenden Vorteil gegenüber herkömmlichen Geräten im Markt dar und sorgt für eine hohe Systemeffizienz.

Haushaltsgeräte-Richtlinie erlaubt flexible Aufstellung

Die Zertifizierung nach der Haushaltsgeräte-Richtlinie (EN 60335-2-40) ermöglicht eine flexible Aufstellung im Freien ohne Einzäunung. Es sind keine zusätzlichen elektrischen Aufwendungen erforderlich, und Maßnahmen nach der Maschinenraum-Richtlinie sind nicht notwendig. Die Hydraulikeinheit kann wahlweise im oder außerhalb des Gebäudes installiert werden.

Control Unit Vitocontrol A PRO mit vielen Vorteilen

Die Control Unit Vitocontrol A PRO bietet zahlreiche Vorteile. Sie enthält bereits bis zu drei gemischte Heiz-/Kühlkreise und einen saisonalen Pufferspeicher. Warmwasser wird entweder über ein Speicherladesystem oder eine Speicherladepumpe bereitgestellt. Alternativ kann die Frischwasserstation Vitotrans 353 eingesetzt werden, die Warmwasser nach dem Durchlaufprinzip erzeugt.

Viessmann EC-PRO: Modulare Energiezentrale für zukunftssichere Lösungen

Die Anforderungen an moderne Energiesysteme steigen kontinuierlich. Heute sind vielfach zukunftssichere, multivalente Lösungen zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom gefragt. Dabei bedarf es einer kompetenten, schnellen Konzeptentwicklung, um die Projektplanungszeiten zu minimieren. Die Erfahrung zeigt, dass eine kompetente und schnelle Unterstützung bei der Planung und Entwicklung von Konzepten gewünscht ist, um Projektlaufzeiten signifikant zu verkürzen.

Standardisierte Lösungen in Modul-Bauweise

Viessmann Climate Solutions bietet modulare Energiezentralen für gewerbliche und kommunale Anwendungen sowie unterschiedliche Gebäudetypen aus einer Hand. Dabei stehen die Minimierung von Betriebskosten und Emissionen sowie regulatorische Anforderungen wie der Einsatz erneuerbarer Energien im Vordergrund. Umfassende Dienstleistungen und digitale Services wie zum Beispiel ein Angebotskonfigurator runden das vielfältige Lösungsangebot ab, indem sie in allen Prozessphasen bestmögliche Unterstützung bieten. Der modulare Viessmann EC-PRO Baukasten mit nahtlos integrierten, perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten optimiert und vereinfacht den gesamten Prozess – von der Planung über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zu einem effizienten und zuverlässigen Betrieb. Dabei sind zukünftige Erweiterungen ganz einfach möglich. Ist die Entscheidung für eine modulare Energiezentrale von Viessmann gefallen, profitieren Planer und Anwender von einer vorkonfektionierten Systemlösung aus einer Hand, die für höchste Effizienz und Betriebssicherheit steht.

Dienstleistungen und digitale Services inklusive

Viessmann EC-PRO bietet unter anderem Fernwartungs- und Monitoring-Lösungen für reibungslose Abläufe und lange Laufzeiten. Das Leistungsspektrum der Anlagen reicht von 30 kW bis 1,2 MW inklusive Dienstleistungen und digitaler Services aus einer Hand.

Divicon EC-PRO: Effiziente Heiz-/Kühlkreis-Module für Wärmeverteilung und Komfort für gewerbliche Gebäude

Die Divicon EC-PRO Heiz-/Kühlkreis-Module von Viessmann Climate Solutions sind speziell darauf ausgerichtet, die Effizienz der Wärmeverteilung in gewerblichen Gebäuden zu maximieren und während der Sommermonate für ein angenehmes Raumklima zu sorgen, indem sie die Kühlfunktion der Vitocal PRO Wärmepumpen optimal unterstützen. Mit einer integrierten Hocheffizienzpumpe passt die Divicon EC-PRO ihre Leistung dynamisch an den aktuellen Wärmebedarf an, was den Stromverbrauch reduziert. Ein optionaler Mischermotor regelt die Temperatur des Heizwassers, um Übertemperaturen im Vorlauf und in den Heizflächen zu verhindern – ein wesentlicher Faktor für die Effizienz und den Komfort in Büros, Hotels und anderen gewerblich genutzten Gebäuden.

Nahtlose Integration der Vitocal PRO Wärmepumpen

Das System ist kompatibel mit allen Vitocal PRO Wärmepumpen und kann nahtlos in gewerbliche Heiz- und Kühlsysteme integriert werden. In Kombination mit dem Cooling Kit ermöglicht die hochwertige Dämmung einen kondensatfreien Betrieb, was die Lebensdauer des Systems erhöht und für ein komfortables Raumklima sorgt. Die vier Nennweiten von DN 32 bis DN 65 und der auf gewerbliche Anwendungen perfekt abgestimmte Volumenstrom bis 13 m³/h je Heizkreis werden ergänzt durch den Verteiler EC-PRO in Nennweiten bis DN 150. Damit ist das System bestens für alle Anwendungen bis 35 m³/h geeignet.

Besonderes Merkmal ist, dass die Heiz-/Kühlkreis-Module der Divicon EC-PRO sowie die Verteiler EC-PRO in allen Nennweiten miteinander kompatibel sind und sich somit besonders flexibel auf den Heiz-/Kühlbedarf des Gebäudes abstimmen lassen. Die einstellbaren Kvs-Werte der Mischventile erhöhen die Flexibilität und Effizienz des Systems zusätzlich.

Innovative EC-PRO Containerlösungen für Energiezentralen

Viessmann EC-PRO Containerlösungen ermöglichen die schnelle, einfache Umsetzung von Energiezentralen in Modernisierung und Neubau. Basis der standardisierten Systeme sind Wärme-, Kälte- und Stromerzeuger, die auf dem Einsatz unterschiedlicher Energieträger beruhen. Die vorkonfektionierten Standardlösungen decken gesetzliche Vorgaben wie zum Beispiel einen Mindestanteil erneuerbarer Energien ab und sind in verschiedenen Leistungsgrößen erhältlich. Dabei sorgen die vorgefertigten Containerlösungen für minimierte Projektplanungszeiten, denn sie werden anschlussfertig zur Baustelle geliefert. Dadurch reduziert sich auch der Installationsaufwand auf ein Minimum.

Neben den standardisierten Lösungen bietet Viessmann Climate Solutions projektspezifische Systeme mit Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken, Biomassekesseln und weiteren Kombinationen an. Dabei profitieren Planer und Anwender ebenfalls von den Vorteilen, alles aus einer Hand zu bekommen, was den eigenen Aufwand deutlich reduziert.

Die Vorteile von Container-Heizanlagen sind vielfältig. Sie ermöglichen Wärme-, Kälte- und Stromerzeugung auf engstem Raum, wodurch kein Platzbedarf im Gebäude entsteht. Das flexible Baukastensystem mit perfekt abgestimmten Systemkomponenten aus einer Hand sorgt für hohe Anlageneffizienz und zuverlässigen Betrieb bei langen Laufzeiten. Digitale Planungstools unterstützen eine schnelle, einfache Systemauswahl und tragen zu kurzen Projektplanungszeiten bei.

Zusätzlich bieten standardisierte, vorgefertigte Module und vormontierte, anschlussfertige hydraulische Baugruppen kurze Installationszeiten und ein geringes Fehlerrisiko. Bedarfsgerechte Service- und Wartungspakete runden das Angebot ab und gewährleisten eine langfristige Zufriedenheit der Kunden.

Angebots-Assistent PRO: Einfache und innovative Angebotserstellung für Energiesysteme

Viessmann Climate Solutions freut sich, die Einführung des Angebots-Assistenten PRO anzukündigen, der eine schnelle und einfache Angebotserstellung für komplette Energiesysteme ermöglicht. Dieser innovative Assistent basiert auf einer geführten Konfiguration und wird ab April 2025 im Viessmann Marktpartner-Portal verfügbar sein. Mit dieser neuen Lösung erweitern wir unser Angebot an digitalen Services für größere Anlagen im gewerblichen und kommunalen Umfeld.

Der Angebots-Assistent PRO bietet eine digitale Unterstützung, die die Projektplanungszeiten erheblich verkürzt. Durch die Auswahl geprüfter Anlagenschemen wird ein sicherer Betrieb gewährleistet. Die Benutzerfreundlichkeit des Systems ermöglicht es den Anwendern, Angebote effizient zu erstellen und zu verwalten.

Ein zentrales Element des Angebots-Assistenten ist das Dashboard, das alle Angebote übersichtlich darstellt. Nutzer können durch Eingabe von Suchbegriffen oder Zeiträumen gezielt nach bestimmten Angeboten suchen und diese bearbeiten. Die Möglichkeit, Angebote für neue Projekte einfach zu übernehmen, reduziert die Bearbeitungszeiten deutlich. Darüber hinaus können kundenspezifische Daten über einen Login aufgerufen und in die Angebotserstellung integriert werden.

Die Ergebnisdarstellung erfolgt übersichtlich und strukturiert. Alle Komponenten des neuen Energiesystems werden in einer Stückliste zusammengefasst, die als Grundlage für die Angebotserstellung dient. Die zugehörige Systemdokumentation wird ebenfalls bereitgestellt, und die entsprechenden Ausschreibungstexte sind in verschiedenen Formaten verfügbar.

Mit dem Angebots-Assistenten PRO setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Effizienzsteigerung in der Angebotserstellung. Viessmann bleibt damit an der Spitze der technologischen Entwicklungen im Bereich der Energiesysteme und bietet seinen Partnern und Kunden innovative Lösungen, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden.

Vitoligno 300-C: Viessmann erweitert sein Portfolio um leistungsstarke Biomassekessel

Viessmann Climate Solutions hat sein Produktangebot um zwei neue Biomassekessel, den Vitoligno 300-C, erweitert. Diese Kessel bieten eine Leistungsspanne von 60 bis 90 kW sowie von 110 bis 160 kW. Die Möglichkeit, eine Kaskade von bis zu vier Kesseln zu installieren, ermöglicht eine Gesamtleistung von bis zu 640 kW. Dies wird durch den bereits integrierten Kaskadenregler schnell und einfach realisiert.

Die neuen Kessel sind ideal für den Einsatz in größeren Mehrfamilienhäusern ab zehn Wohnungen, in Gewerbe, Industrie, Hotels, Schwimmbädern und für Prozesswärme. Das Plattformkonzept der Vitoligno 300-C Kessel überzeugt durch baugleiche Teile über den gesamten Leistungsbereich, was die Installation vereinfacht und eine universelle Kombination mit unterschiedlichen Fördertechniken ermöglicht. Zudem wird die Vielfalt der benötigten Ersatzteile deutlich reduziert.

Nicht messbarer Feinstaub

Ein herausragendes Merkmal der Vitoligno 300-C Kessel ist die gestufte Verbrennung, die hohe Effizienz und niedrige Emissionen gewährleistet. Dies wird durch eine lambdaunterstützte Primär- und Sekundärluftregelung erreicht. Das Entleeren der beiden fahrbaren Ascheboxen erfolgt nahezu staubfrei. Optional erhältliche Partikelfilter reduzieren den Feinstaub so weit, dass er bei einer Abgasprüfung nicht messbar ist.

Zahlreiche automatische Funktionen

Die Vitoligno 300-C Kessel bieten zahlreiche automatische Funktionen, die den Betrieb besonders komfortabel gestalten. Dazu gehören energiesparende Glühzünder mit geringem Stromverbrauch sowie die vollautomatische Entaschung mittels eines Doppeldreh-Lamellenrosts. Für das automatische Beladen des groß dimensionierten Pelletbehälters steht ein Saugsystem zur Verfügung. Eine flexible Schnecke am Pelletkessel ist ebenfalls möglich.

Intuitive Regelung mit Online-Monitoring

Das neue Bedienkonzept mit einem 7“-Farb-Touch-Display sorgt für eine intuitive Handhabung. Eine Assistenzfunktion erleichtert die Inbetriebnahme des Kessels. Die ViCare App informiert den Anlagenbetreiber automatisch, wenn Pellets bestellt oder die Aschebehälter geleert werden müssen. Online hat der Fachpartner die Anlage stets im Blick und kann bei Bedarf per Ferndiagnose Parameter mittels ViGuide optimieren.

Mit der Einführung des Vitoligno 300-C setzt Viessmann Climate Solutions einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger und effizienter Heizlösungen.

Produktmerkmale

Heizkessel für Holzpellets

Vitoligno 300-C (Typ VBA4)

Nenn-Wärmeleistung: 60, 70, 80, 90 kW

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 1800 x 1135 x 1655 mm

Gewicht: 1.090 kg

Vitoligno 300-C (Typ VBA6)

Nenn-Wärmeleistung: 110, 120, 130, 140, 150, 160 kW

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 1890 x 1485 x 1820 mm

Gewicht: 1.540 kg

Vitoair PRO: Die innovative Lüftungslösung von Viessmann Climate Solutions für gewerbliche Anwendungen und Mehrfamilienhäuser

Das zentrale Lüftungssystem Vitoair PRO ist eine leistungsstarke Lösung, die speziell für Büros, Kitas, Gewerbe, Versammlungsstätten und Mehrfamilienhäuser entwickelt wurde. Die Vitoair PRO Geräte zeichnen sich durch eine hohe Wärmerückgewinnung und vielseitige Aufstellmöglichkeiten aus, die den unterschiedlichen Anforderungen moderner Gebäude gerecht werden.

Die Vitoair FS PRO ist dank ihrer flachen Bauweise ideal für den Einbau in Zwischendecken geeignet. Für Nischen oder Ecken bietet sich die Vitoair CT PRO an, die mit den geringsten Abmessungen überzeugt. Beide Modelle ermöglichen eine systemübergreifende Anbindung an weitere Viessmann Produkte, was die Flexibilität und Effizienz der Lüftungslösungen erhöht.

Geringe Energiekosten durch hohe Wärmerückgewinnung

Vitoair PRO zeichnet sich durch eine hohe Wärmerückgewinnung aus, die mittels eines Gegenstrom-Wärmetauschers bis zu 84 % (EN 308) beträgt. Dies führt zu geringen Energiekosten und einem effizienten Betrieb, der durch niedrige Strömungsgeschwindigkeiten und geringe Druckverluste gewährleistet wird.

Die Geräte sind nicht nur leistungsstark, sondern auch hygienisch. Sie sind gemäß Eurovent und der Hygieneverordnung (VDI 6022/ÖNORM H 6021/SWKI VA104) zertifiziert, was einen einwandfreien Betrieb sicherstellt.

Geprüfte Leistung und Hygiene

Die Inbetriebnahme der Vitoair PRO Lüftungsgeräte gestaltet sich einfach und benutzerfreundlich. Mit der Vitoair PRO Mobile App können die Geräte bequem über ein Smartphone in Betrieb genommen werden. Zudem sind Modbus- (RTU oder TCP/IP) sowie BACnet-Schnittstellen vorhanden, die eine Integration in ein Gebäudeleitsystem (GLT) ermöglichen.