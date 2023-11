2013 präsentierte der Systemexperte Buderus zur ISH erstmals sein Baukastensystem für Hydraulikbaugruppen: Frischwasserstationen, Speicherladesysteme und Solarstationen mit Wärmetauscher basieren auf einer Plattform mit einem einheitlichen Aufbau. Die Wärmeübertrager-Stationen gibt es jeweils in mehreren Leistungsgrößen für nahezu jeden Anwendungsbereich. Das Prinzip hat sich bis heute bewährt, denn das Baukastensystem erleichtert SHK-Fachhandwerkern dank aufeinander abgestimmter Systemtechnik und gleichbleibenden Anschlusssituationen Planung und Installation.

Buderus entwickelt den Baukasten konsequent weiter: Beispielsweise erhielten die Frischwasserstationen bereits 2015 eine neue Regelung auf EMSplus-Basis. Damit ließen sie sich auch im Systemverbund mit Wärmeerzeugern regeln und bedienen. 2017 wurden alle Stationen mit edelstahlgelöteten Wärmetauschern ausgestattet. Dadurch sind sie trinkwasserseitig universell einsetzbar. Aktuell hat Buderus in den größeren Speicherladesystemen und Solarstationen neue Pumpen verbaut.

Hohe Zapfleistungen, effiziente Pufferbeladung

Planer und Fachhandwerker finden unter den Hydraulikbaugruppen alles für eine effiziente Wärmeübertragung im Heizsystem. So hat Buderus leistungsstarke Frischwasserstationen wie die Logalux FS27/3E im Portfolio: Diese nutzen die Wärme aus dem Pufferspeicher und erhitzen über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher das Trinkwasser. Warmwasser lässt sich so besonders hygienisch und effizient erzeugen – als Kaskade FS160/3 auch mit besonders hohen Zapfleistungen von bis zu 160 Litern pro Minute bei 60 °C Warmwassertemperatur. Ein Vorteil des Baukastensystems: Die Frischwasserstationen sind ebenfalls als Vorwärm-Frischwasserstation einsetzbar. Sie wärmen dann das Wasser etwa für einen Warmwasserspeicher vor.

Auf derselben Plattform basieren die Buderus Speicherladesysteme Logalux SLP mit 80 bis 310 kW Leistung. Die Ladesysteme erwärmen vollständig den gesamten Speicherinhalt und decken so größere Warmwasserbedarfe ab – etwa in Hotels und Seniorenwohnheimen. Der Vorteil: Nach entnommenem Speicherinhalt steht sofort wieder die maximale Leistung des Wärmetauschers zur Verfügung. Durch die große Heizwasserauskühlung sind zudem niedrige Rücklauftemperaturen erreichbar. Damit eignen sich die Speicherladesysteme sehr gut für die Beheizung mit Fernwärme und lassen sich hervorragend mit Brennwerttechnik kombinieren. Die Buderus Speicherladesysteme können ebenso zur Pufferentladung in großen Solarthermiesystemen verwendet werden.

Sonne fürs System

Für Heizsysteme mit Solarthermie finden Fachhandwerker und Anlagenbetreiber im Buderus Wärmeübertrager-Baukasten ebenfalls passende Komponenten: Die Solarstationen Logasol SBP beladen Pufferspeicher effizient mit der regenerativ erzeugten Wärme. Zur Wahl stehen Geräte mit Leistungsgrößen für Kollektorflächen zwischen 35 und 220 Quadratmetern.