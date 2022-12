PUK Duschkabinen: Die Duschkabine im Loft-Look

Man sieht ihn jetzt immer häufiger in Wohnungen – den Loft-Look. Auch vorm Badezimmer macht er nicht halt und setzt die Duschkabine in Szene. Transparent verglast mit aufgedruckten Sprossen versehen, wird der Raum raffiniert gegliedert, statt radikal getrennt zu werden. Der Industriestil zu jedem Einrichtungsstil an, er bietet eine luftig-lässige Alternative zum Standard-Bad.