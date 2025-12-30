Im Bereich der Sanitär- und Heizungstechnik wirkt sich die Qualität der Absperrarmaturen direkt auf die Effizienz der Anlage, die Sicherheit und die einfache Handhabung über die Zeit aus.

Seit 1987 entwickelt TECO Lösungen für die Wasserabsperrung, die darauf ausgelegt sind, die Arbeit auf der Baustelle zu vereinfachen und auch nach vielen Jahren konstante Leistungen zu gewährleisten.

Alle TECO-Kugelhähne sind mit Absperrgruppen mit antiblockierender Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang sowie mit einer herausnehmbarem Top-Entry-Absperrgruppe ausgestattet. Ziel ist es, technische Zuverlässigkeit, Anlagenhygiene und hohe Installationsfreundlichkeit zu vereinen.

Warum die antiblockierende Kugel den Unterschied macht

Die Vorteile der antiblockierenden Kugel sind konkret und messbar:

Niedriges und konstantes Drehmoment

Stets leichtgängiges Öffnen und Schließen, auch nach langen Stillstandszeiten, ohne regelmäßige Betätigung.

Keine Ablagerungen und kein Kalk

Die Kombination aus Technopolymer-Kugel und speziell für Wasser geeigneten Dichtungen verhindert Ablagerungen und hält den Kugelhahn dauerhaft effizient.

Hohe Beständigkeit gegen Chlor und Abrieb

Ausgewählte Materialien gewährleisten stabile Leistungen auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Kein Wasserstau

Der Kugelhahn vermeidet Stagnationszonen und reduziert das Risiko bakterieller Vermehrung, im Einklang mit dem DVGW-Arbeitsblatt W570 und bewährten Maßnahmen zur Legionellenprävention.

Stets optimale Durchflussmengen

Der volle Durchgang gewährleistet Durchflussmengen gemäß EN 806-2, ohne unnötige Druckverluste.

Entwickelt für Installateure: einfache Installation und hohe Zuverlässigkeit

Die TECO-Kugelhähne zur Wasserabsperrung sind nicht nur auf zuverlässige Funktion ausgelegt, sondern auch darauf, die tägliche Arbeit auf der Baustelle spürbar zu erleichtern:

Top-Entry-Kugelhähne : die Absperrgruppe ist vollständig von oben herausnehmbar für eine schnelle und sichere Wartung.

: die Absperrgruppe ist für eine schnelle und sichere Wartung. Schnelligkeit und Ordnung auf der Baustelle: optimiertes Design und verfügbare Anschlüsse (Gewindeanschlüsse und, wo vorgesehen, FASTEC®-Verbindungen ohne Werkzeug) reduzieren die Installationszeit und das Fehlerrisiko.

Zuverlässigkeit, die lange anhält, einfache Installation und immer optimale Durchflussmengen: das ist der TECO-Ansatz für die Wasserabsperrung.

Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen zur Wasserabsperrung und Wasserverteilung erfahren? Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!