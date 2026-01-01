Ein Mischer für alle Fälle

Das 3-Wege-Mischventil ARV Vario von AFRISO ermöglicht es, einfach den benötigten Kvs-Wert einzustellen – sogar ohne Entleeren der Anlage. Damit unterstützt das Produkthighlight das SHK-Handwerk bei der professionellen und sicheren Umsetzung von Heizungsmodernisierungen im Bestand.

Alle Details zum neuen ARV-Vario-Mischer finden Sie hier: 3-Wege-Mischventil ARV Vario - AFRISO

Der Durchflusskoeffizient ist eine wichtige Kenngröße für die korrekte Dimensionierung von Heizungsinstallationen und die optimale Wärmebereitstellung. Mischventile sind üblicherweise vor dem Einbau exakt zu dimensionieren und auf den benötigten Kvs-Wert der Anlage auszurichten – eine latente Fehlerquelle, die zu einem lauten Takten der Heizung und einem ineffizienten Betrieb führen kann. Zudem kommt es bei nachträglichen baulichen Veränderungen der Anlage dazu, dass das Ventil meist nicht mehr zu gebrauchen ist.

Mehr Effizienz – weniger Teilevielfalt

Nicht so beim 3-Wege-Mischventil ARV: Eine Gefahr der Über- oder Unterdimensionierung besteht hier nicht, da sich das Ventil jederzeit optimal an die jeweiligen Regelanforderungen der Anlage anpassen lässt. Die Einstellung des Kvs-Wertes ist auf einfache Weise über einen Hebel an der Rückseite möglich. Dies verbessert nicht nur die Effizienz im Anlagenbetrieb, sondern reduziert auch die erforderliche Variantenvielfalt und somit die Lagerhaltung von Mischern und Pumpengruppen im SHK-Fachhandwerk sowie im Fachgroßhandel.

Die Kvs-Wert-Einstellung erfolgt einfach über einen Einstellhebel an der Mischer-Rückseite. Weitere Einstelldetails und Varianten finden Sie hier: 3-Wege-Mischventil ARV Vario - AFRISO

Für einen optimierten Anlagenbetrieb

Die Vorteile des 3-Wege-Mischventils für unterschiedlichste Anforderungen im SHK-Alltag liegen auf der Hand: Die genaue Einstellbarkeit des Kvs-Wertes ermöglicht einen geringeren Mengensprung V min beziehungsweise eine kleinere minimal regelbare Leistung Q min . Die größere Ventilautorität PV stellt ein optimiertes Druckverhältnis zwischen Mischer und Rohrleitungsnetz mit allen angeschlossenen Verbrauchern sicher. Ein zusätzlicher positiver Effekt für den hydraulischen Abgleich: Die benötigte Leistung zum Erwärmen der Heizflächen ist vorhanden und kann durchgesetzt werden.

Hydraulischer Abgleich – auch nachträglich

Die Verstellung des Kvs-Wertes ermöglicht darüber hinaus den hydraulischen Abgleich auch im Nachgang. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn später Veränderungen an der Anlage erfolgen. Wenn beispielsweise im Zuge einer energetischen Sanierung die Gebäudehülle optimiert wird und somit die Systemtemperaturen der Heizungsanlage reduziert werden können, ermöglicht das 3-Wege-Mischventil ARV eine einfache Anpassung des Massenstroms.

Universell nutzbar für die Modernisierung

Beim 3-Wege-Mischventil wird die gewünschte Vorlauftemperatur durch das genaue Mischungsverhältnis zwischen heißem Speicher- und kaltem Rücklaufwasser erreicht. Damit ist es universell für wasserbasierte Heizungs- und Kühlsysteme geeignet sowie als Verteil- und Zonenmischer nutzbar. Zudem ist ein 4-Wege-Mischventil ohne Einstellbarkeit des Kvs-Wertes für die doppelte Beimischung erhältlich. Dem Wärmeerzeuger kann so eine hohe Rücklauftemperatur zur Verfügung gestellt werden, um beispielsweise Korrosionsschäden zu verhindern.

Hier geht’s zum 4-Wege-Mischventil: 4-Wege-Mischventil ARV - AFRISO

ProClick-System ermöglicht eine schnelle Montage

Alle AFRISO Mischventile verfügen über ein Werkzeugloses Adaptersystem zum Aufklicken des AFRISO Stellmotors ARM ProClick an der richtigen Position.

Die Mischventile können mit den AFRISO Stellmotoren einfach automatisiert werden. Einen entscheidenden Vorteil bietet dabei das AFRISO ProClick-Adaptersystem: Es ermöglicht eine sekundenschnelle Montage des Motors auf dem Mischventil ohne zusätzliches Werkzeug. Bei den Motoren hält AFRISO bedarfsgerechte Optionen bereit: mit der 24V-Ausführung, die ein flexibles Einstellen der benötigten Ansteuerungsvariante ermöglicht, mit Festregler sowie der Vollvariante mit Temperaturfühler für innen und außen.

Hier geht’s zu den Stellmotor-Varianten: Stellmotor ARM ProClick - AFRISO

Robuste und langlebige Ausführung

Ebenso selbstverständlich ist die hohe AFRISO Verarbeitungsqualität: Die robuste Ausführung der Mischventile mit Messung-Grundkörper und glasfaserverstärkter Blende ist auf eine langjährige Nutzung ausgelegt – ebenso wie der glasfaserverstärkte Kunststoff im Gehäuse-Inneren. Eine weitere Besonderheit ist der Drehschieber aus Kunststoff mit Federelement. Da er satt am Gehäuse anliegt, stellt er sich bei Temperaturausdehnung jederzeit automatisch nach. Das gewährleistet eine geringe Leckrate sowie hohe Funktionssicherheit. Das geringe Drehmoment trägt zu einer ebenfalls erhöhten Lebensdauer des Stellmotors bei.