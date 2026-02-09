Geberit erweitert das Sortiment an Betätigungsplatten um eine neue Farbvariante passend zu aktuellen Badezimmertrends. Die Modelle Sigma40, Sigma70 und die Urinalsteuerung Typ 40 sind ab 1. Juli 2026 auch in der Trendfarbe Nickel gebürstet verfügbar. Damit vergrößert der Sanitärexperte seine Auswahl an Farbtönen für Kunden mit hohen Ansprüchen an Design und Funktion. Sanitärprofis haben damit noch mehr Gestaltungsspielraum bei der Ausstattung des WC-Platzes. Die Betätigungsplatten überzeugen zudem mit einer exklusiven Optik, hochwertigen Materialien und einer reinigungsfreundlichen Oberfläche.

Modernes Baddesign im Fokus

Das Bad rückt immer stärker als Wohnraum in den Fokus. Folgerichtig spielen auch hier Interior Design Entwicklungen, wie aktuell sanfte, warme Metalltöne, eine zunehmend wichtige Rolle. Diesen Trend greift Geberit mit der neuen Farbe Nickel gebürstet bei den Betätigungsplatten Sigma40 und Sigma70 auf. Das Basismaterial Edelstahl ist langlebig, pflegeleicht und weist eine angenehme Haptik auf. Mit dem modernen Farbton und den hochwertigen Materialien bietet Geberit eine attraktive Option für Kunden mit Anspruch an zeitgemäße und stilvolle Badgestaltung. Bei der Entwicklung legte der renommierte Designer Christoph Behling Wert auf die Details: „Bei so einfachen, minimalistischen Designs ist es besonders wichtig, den Details höchste Aufmerksamkeit zu schenken. Und das haben wir getan“.

Vielseitige Material- und Farboptionen

Die Betätigungsplatten Sigma40 und Sigma70 werden in einer breiten Auswahl an eleganten Farbtönen und hochwertigen Materialien angeboten. In Metall gebürstet stehen neben Nickel auch die Farbtöne Edelstahl gebürstet, Messingfarben, Rotgold und Schwarzchrom zur Auswahl. In Metall lackiert sind sie in den Farben Weiß matt und Schwarz matt erhältlich. Darüber hinaus gibt es die Sigma40 und die Sigma70 auch in Glas in den Tönen Weiß, Sandgrau, Lava und Schwarz. Diese Vielfalt ermöglicht es die individuell passende Lösung für jedes Bad zu finden.

Die Modelle aus Edelstahl verfügen über eine Easy-to-clean Beschichtung, die dafür sorgt, dass Fingerabdrücke weniger sichtbar und einfach zu entfernen sind.

Abgestimmte Produktlinie für Urinale

Passend zu den Betätigungsplatten bietet Geberit auch die Typ 40 Urinalsteuerung, die im gleichen schlanken Design und in denselben Materialien und Farben wie die WC-Betätigungsplatte Sigma40 erhältlich ist. Die Typ40 Urinalsteuerung ist sowohl mit manueller als auch mit berührungsloser Infrarot-Spülauslösung verfügbar und harmoniert optisch mit der Sigma40.

Übersichtliche Sortimentsgestaltung

Mit der neuen Farbvariante Nickel gebürstet erweitert Geberit die Möglichkeiten für eine ästhetische Gestaltung des WC-Platzes. Die klare Sortimentsstruktur – mit eindeutiger Kennzeichnung der Formen „rund“ und „eckig“ erleichtert Sanitärprofis die Orientierung und vereinfacht den Auswahlprozess. Neben der optischen Vielfalt überzeugen die Betätigungsplatten durch ihre Funktionalität: langlebige Materialien, reinigungsfreundliche Oberflächen und zuverlässige 2-Mengen-Spülauslösung. Allen Betätigungsplatten gemeinsam ist die 50 Jahre Ersatzteilsicherheit von Geberit.