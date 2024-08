Dornbracht präsentiert auf der Monaco Yacht Show unter anderem die skulpturale Designdusche Aquahalo, die von Michael Neumayr nach dem Vorbild eines klassizistischen Kristallkronleuchters gestaltet wurde. Copyright: Dornbracht

Auch Dornbracht wird mit einem eigenen Stand vor Ort sein. Der Hersteller aus Iserlohn, Deutschland, rückt dabei insbesondere seine neuen Erlebnisduschen Aquahalo und Serenity Sky in den Fokus. Darüber hinaus werden Sonderanfertigungen zu sehen sein, etwa aus der Kooperation mit dem Schweizer Unternehmen Nature Squared.

Auch das Regenpaneel Serenity Sky, gestaltet von Sieger Design, rückt auf der Messe prominent in den Fokus: Es vereint Wirkprinzipien aus der Kneipp-Therapie, der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Wellbeing-Forschung in einem einzigen Produkt. Copyright: Dornbracht

Einmal im Jahr verwandelt sich Port Hercule in Monaco in ein Schaufenster für Luxus, Innovation und Eleganz. Die weltweit wichtigste Messe für Superyachten erstreckt sich über das gesamte Hafenareal und zieht regelmäßig bis zu 30.000 Besuchende an. Auch 2024 stellt die Weltelite der Bootsbauer wieder mehr als 120 Superyachten und etwa 60 Luxustender vor, die einander in Raffinesse und Grandezza gegenseitig übertreffen. Rund 600 Aussteller – darunter Werften, Makler, ​Schiffszubehörhersteller und zahlreiche Luxusmarken – nehmen teil, geben Einblicke in Neuheiten, Innovationen und Markttrends. Der Stand von Dornbracht ist im Parvis Piscine zu finden.

Kooperation mit Nature Squared: In die exklusiven Sonderanfertigungen der MEM-Griffe sind Strukturmuster aus Eierschalen oder Meeresmuscheln eingearbeitet. Sie setzen so ein Statement in Sachen nachhaltigem Luxus. Copyright: Dornbracht

Dornbracht bei der Monaco Yacht Show

25. bis 28. September 2024

Parvis Piscine am Port Hercule

Stand PP65

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com.