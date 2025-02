Wie geplant hat die neu gegründete deutsche Vertriebsgesellschaft von Duschplatzspezialist Hüppe (www.hueppe.com) zum Jahreswechsel ihre Tätigkeit aufgenommen. Seither konnte die Hüppe Deutschland GmbH mit Sitz im bayrischen Bad Wörishofen zwei wichtige Positionen in ihrem Backoffice besetzen. Bereits im Januar hat Sabrina Draxler (38) als kaufmännische Leiterin der Gesellschaft für den wichtigen deutschen Heimatmarkt eine zentrale Funktion übernommen. Seit Anfang Februar verstärkt Ela Arslan (29) als Marketingmanagerin das Team im bekannten Kneipp-Kurort im Unterallgäu. „Sowohl Sabrina als auch Ela bringen das nötige Know-how und die Erfahrung mit, um dazu beizutragen, dass der Start unserer jungen Gesellschaft gut gelingt und vor allem für unsere Fachkunden reibungslos und geschmeidig verläuft“, freut sich Axel Stoiber, seit dem 1. Januar 2025 Geschäftsführer der Hüppe Deutschland GmbH, über den personellen Zuwachs. „Es gibt viel zu tun, und wir haben uns einiges vorgenommen, um mittelfristig wieder zur Nummer eins rund um den Duschplatz im deutschen Markt zu werden. Dabei wird uns die Expertise von Sabrina und Ela von großem Nutzen sein.“ Mit den beiden Neueinstellungen wächst der Personalstand der Vertriebsgesellschaft auf elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis zum Jahresende sollen es doppelt so viele werden. „Wir werden vor allem unseren Außendienst deutlich ausbauen“, kündigt Axel Stoiber an. „In den kommenden Wochen werden nach und nach vier Kollegen mit SHK-Background unser Vertriebsteam verstärken. Vielversprechende Gespräche mit weiteren Kandidatinnen und Kandidaten laufen bereits.“

Echter Start-up-Spirit

Sabrina Draxler wechselt von der Ambiente Direct GmbH in München, bei der sie seit Ende 2016 beschäftigt gewesen ist, zur Hüppe Deutschland GmbH. Beim Online-Händler für gehobene Designmöbel, -leuchten und -accessoires, der in 16 europäischen Ländern aktiv ist, hat die gebürtige Münchnerin zuletzt als Finanzchefin (Head of Finance) unter anderem die Budget- und Liquiditätsplanung sowie das monatliche Reporting und den Jahresabschluss verantwortet. Vorangegangen waren Stationen als Finanzbuchhalterin bei der Thyssen Dück Rohstoffhandel GmbH & Co. KG und der Sausalitos Holding GmbH. Erste berufliche Erfahrungen hatte sie als Steuerfachangestellte in verschiedenen Steuerberatungsgesellschaften in der bayrischen Landeshauptstadt gesammelt. „Mich reizt die Aufgabe ungemein, der frisch gegründeten Gesellschaft einer Traditionsmarke wie Hüppe aus den Startlöchern zu helfen“, unterstreicht Sabrina Draxler. „Dabei profitieren wir von kurzen Wegen, dem guten Miteinander in unserem kleinen Team und der verbreiteten Aufbruchstimmung. Hier herrscht echter Start-up-Spirit!“

Ela Arslan, die 2020 an der Hochschule Ravensburg-Weingarten einen „Bachelor of Science“ in der Studienrichtung „Internet- & Online-Marketing“ erworben hat, kommt von Der Merklinger GmbH in Königsbrunn zur deutschen Vertriebsgesellschaft des Duschplatzspezialisten. Für den Hersteller von Holzbacköfen und Outdoor-Küchen hat die 29-jährige seit 2023 als Marketingmanagerin vor allem die Social-Media-Kommunikation, das E-Mail-Marketing und die Webseiten betreut. Zuvor hatte sich Ela Arslan für den Online-Buchhändler buecher.de in Augsburg um dessen Social-Media-, E-Mail- und Affiliate-Marketing gekümmert. „Hüppe begeistert mich schon alleine wegen der spannenden Kombination aus Tradition und Innovation. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die Marke weiter voranzubringen“, betont Marketingmanagerin Arslan. „Mein Ziel ist es, ihre Bekanntheit bei den verschiedenen Zielgruppen vom Fachhandwerk bis hin zu Endverbrauchern zu stärken.“

Eröffnung des Markenzentrums

Dabei wird die Ausstellung im Hüppe Markenzentrum in Bad Wörishofen eine wichtige Rolle spielen. Auf rund 200 Quadratmetern werden dort Marke und Schlüsselprodukte wie die jüngste Innovation Hüppe Sphere dem Fachpublikum, aber auch interessierten Endkunden aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz präsentiert. Bis Ende März sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein, damit die Eröffnung des Design-Hubs wie geplant in der ersten Aprilwoche stattfinden kann.