Make it yours!

Die bemerkenswerte stilistische Vielfalt des AXOR Portfolios spiegelt die einzigartigen Persönlichkeiten und kreativen Ansätze der weltbekannten Designer wider, mit denen AXOR zusammenarbeitet. Es repräsentiert nicht nur die Kraft der Ideen ihrer namhaften Designpartner, sondern inspiriert auch Architekten und Innenarchitekten, die daran arbeiten, einzigartige und ausdrucksstarke Badezimmerwelten zu schaffen. Das House of AXOR macht die vielfältigen stilistischen Möglichkeiten, die mit der Marke verbunden sind, auf einen Blick sichtbar. Dazu gehört auch AXOR Citterio C, eine neue Kollektion von Armaturen und Duschprodukten, gestaltet von Antonio Citterio, einem der weltweit führenden Architekten und Designer.

Aber das House of AXOR erschließt auch die Kraft der Farben, die eine enorme Wirkung auf den Menschen haben, die unsere Psyche beeinflussen, Erinnerungen und Assoziationen wecken und uns helfen, unsere persönliche Identität auszudrücken. Judith van Vliet, Gründerin von The Color Authority und eine der führenden Farbexpertinnen in Europa, sagt: „Ich glaube, wir alle sprechen die Sprache der Farben, aber unbewusst. Ich glaube, wir sind uns dessen nicht bewusst, dass wir in Farbe sprechen. Es ist eine Form der Kommunikation.“

Für Architekten und Innenarchitekten, die individuellen Luxus verwirklichen und die Persönlichkeit des Nutzers zum Ausdruck bringen wollen, ist es unerlässlich, die Sprache der Farben zu beherrschen. AXOR unterstützt diese Bemühungen mit einem breiten Angebot an exklusiven AXOR FinishPlus Oberflächen, wie sie in den verschiedenen Badezimmer-Szenarien des House of AXOR zu sehen sind. Durch ihren mutigen Umgang mit Farbe unterstreicht die Visualisierung die einzigartige Farbexpertise von AXOR, die im vierten Teil der Serie AXOR Futures die Kraft der Farben untersucht.

Der Bedeutung von Details wird im House of AXOR ebenfalls viel Aufmerksamkeit geschenkt. Gekonnt ausgearbeitete Details und unverwechselbare Merkmale sind ein Markenzeichen der AXOR Qualität. Wenn sie in die Visionen von Architekten, Innenarchitekten und Gestaltern einfließen, können solche Details und Merkmale eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung von individuellem Luxus spielen.

Mit dem AXOR Signature Service können Kunden ihre Visionen von individuellem Luxus noch weiter ausbauen, indem sie Produkte durch eine Reihe von Individualisierungsleistungen personalisieren. Das neue AXOR ShowerSelect ID Programm lässt sich beispielsweise durch zweifarbige PVD Kombinationen und mit individuellen Inlays aus edlen Materialien individualisieren. Die neue Kollektion AXOR Citterio C kann sowohl durch zweifarbige PVD-Kombinationen als auch durch exklusive Oberflächentexturen individualisiert werden, die über die optionale Textur hinausgehen.

Kurzum, das House of AXOR bietet weit mehr als einen Überblick über die stilistische Vielfalt des AXOR Portfolios. Durch die Darstellung unterschiedlicher Szenarien – jedes mit Kollektionen und sorgfältig ausgewählten Oberflächen und Details, die zum jeweiligen Umfeld passen – ermöglicht es Architekten, Innenarchitekten und designaffinen Kunden, sich mit der Bedeutung von Ideen, Farben und Details auseinanderzusetzen, während sie ihre Visionen von individuellem Luxus und persönlicher Entfaltung verfolgen.