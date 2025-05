Buderus präsentiert mit dem LAN- und Funkmodul MX400 auf der ISH eine Lösung, um das Heizsystem schnell online zu bringen – in der Regel, ohne dass der Wärmeerzeuger dafür geöffnet werden muss. Das Modul wird in einem Steckplatz am Gerät oder im Wandhalter eingesteckt. Es lässt sich per WLAN oder alternativ per Netzwerkkabel mit dem Internet verbinden, falls im Heizungskeller kein WLAN-Signal des hauseigenen Routers empfangen werden kann. Mit dem MX400 machen Fachhandwerker auch größere Kessel wie den Logamax plus GB272 unkompliziert internetfähig. Das LAN- und Funkmodul arbeitet mit allen neuen EMS plus-Wärmeerzeugern und ist rückwärtskompatibel zu allen Heizungsanlagen von Buderus, die mit dem Modul MX300 kompatibel sind.

Technisch up-to-date

Über die integrierte EEBUS-Schnittstelle des MX400 lassen sich Wärmepumpen an ein Smart Meter Gateway (SMGW) zur netzdienlichen Steuerbarkeit anbinden – somit werden die Voraussetzung für die BEG-Förderung und Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes erfüllt. Über die EEBUS-Schnittstelle kann die Wärmepumpe vom Netzbetreiber limitiert werden. Die Inbetriebnahme des LAN- und Funkmoduls ist über eine menügestützte Schritt-für-Schritt- Anleitung innerhalb der App MyBuderus schnell und unkompliziert erledigt.

Bereit fürs Heizungsmonitoring

Das MX400 bildet die Basis für ein effizientes Heizungsmonitoring durch den Fachbetrieb: Ist der Wärmeerzeuger online, kann der Installateur die Anlage über das Webportal Buderus ConnectPRO im Blick behalten, sofern der Endkunde dies wünscht. Per Fernzugriff lassen sich Parameter umgehend anpassen und Fehler beheben. Das reduziert Serviceeinsätze vor Ort, vermeidet Ausfallzeiten und stellt einen effizienten Betrieb der Anlage sicher. Bei Bedarf können Fachhandwerker dann auch den Buderus Online CheckUp nutzen: Dabei wird der Betrieb einer neu installierten und etwa per MX400-Modul ans Internet angebundenen Buderus Wärmepumpe des Typs Logatherm WLW192i, WLW186i oder WLW176i sechs Wochen lang überwacht und anschließend von einem Experten ausgewertet.

Komfortplus für Hausbesitzer

Gebäudeeigentümer profitieren mit dem MX400 von allen Vorteilen, die ein online angebundenes Buderus Heizsystem bietet: So lässt sich der Wärmeerzeuger über die App MyBuderus oder per Funkfernbedienung RC120 RF bedienen. Ferner können Nutzer über eine Buderus SRC plus System-Einzelraumregelung die Temperatur in Wohnräumen komfortabel steuern und so ihre Energiekosten senken. Außerdem ist eine Anlage über das LAN- und Funkmodul MX400 in ein vorhandenes Energiemanagementsystem wie den Buderus MyEnergyMaster integrierbar. Dieser steuert die Energieflüsse im Eigenheim intelligent, erhöht die Autarkie und senkt die laufenden Betriebskosten.