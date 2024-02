Für besonders komfortables Arbeiten verfügt der Infrarot-Sensor über eine Naherkennung. Der Wasserfluss startet nicht sofort beim Unterstellen eines Topfes, sondern erst, wenn sich ein Gegenstand oder eine Hand dem Sensor auf wenige Zentimeter nähert. Alternativ kann der Wasserfluss bei der Hybrid-Armatur über den Hebel ausgelöst werden.

Die Funktionstaste, mit der sich der Topffüll-Modus und ein „Kurz-Aus“ zum Reinigen einstellen lassen, ermöglicht auch die Aktivierung einer 12- oder 24- Stunden-Hygienespülung. Für die Küchenarmatur ist zudem ein BLE-Converter erhältlich, so dass sie in die CONTI+ Service APP und in das CNX Wassermanagement-System des Armaturenherstellers eingebunden werden kann. Das Nachrüst-Set „Hemmung“ dient der Begrenzung des Auslauf-Schwenkbereichs. Enthalten sind vier Einsätze, durch die der Schwenkbereich entweder auf 45°, 60°, 90° oder auf 180° eingestellt werden kann. Genau wie die Montage der Küchenarmatur, ist auch die Installation der Einsätze denkbar einfach: Sie sind mit den Gradzahlen versehen und lassen sich entsprechend des gewünschten Schwenkbereichs in die vorgesehene Nut des Klemmrings einsetzen.

Die H10 Hybrid Küchenarmatur von CONTI+ ist ab sofort in Chrom erhältlich. Weiterführende Informationen finden Sie hier.