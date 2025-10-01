Mit der Inneneinheit NIBE MHB S20 präsentiert NIBE eine sehr kompakte, nahezu installationsfertige Luft/Wasser-Hydrobox, die speziell für Gebäude mit geringen Platzverhältnissen oder beengten Zugängen zum Installationsraum entwickelt wurde. Eine ideale Kompaktlösung für energieeffiziente Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.

Perfekt für den Heizungstausch

Die HydroBox NIBE MHB S20 kann in Kombination mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe für bis zu 16 kW Gebäudeheizlast eingesetzt werden. Als sehr kompakte Einheit mit hohem Vorfertigungsgrad beinhaltet sie bereits alle wesentlichen Komponenten wie Ladekreis- und Heizkreispumpe, Nacherwärmer, die smarte NIBE S-Serien-Regelung inkl. LAN/WLAN basiertem Internetzugang, Umschaltventil für Heizung und Brauchwasser sowie weitere Komponenten.

Je nach gewünschter Kapazität oder vorhandenem Platzbedarf wird der externe Warmwasserspeicher gewählt und einfach angeschlossen. Das ermöglicht eine schnelle, saubere und vor allem kompakte Installation und bietet dank ihrer intelligenten Steuerung eine effiziente, zukunftssichere Heizlösung.

Platzsparend

Mit geringen Abmessungen von nur 80x50x50 cm passt die Hydrobox NIBE MHB S20 mühelos durch enge Durchgänge oder Dachbodenluken, was sie besonders attraktiv für Sanierungen in Bestandsbauten macht. Häufig sind alte Gasthermen im Spitzboden von Einfamilienhäusern installiert.

Die geringe Bauhöhe der Hydrobox bietet hier eine perfekte Möglichkeit für den Heizungstausch. Gleiches gilt für kleinere Ein- und Mehrfamilienhäuser, in denen die Gas-Etagenheizungen über der Badewanne, in der Küche oder in kleinen Nischen installiert ist. Durch die Wahl des passenden Warmwasserspeichers kann die Anlage flexibel auf die individuellen Anforderungen vor Ort zugeschnitten werden.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

Kompakte Bauweise: Perfekt für beengte Räume oder den Dachbodeneinbau

Kombination mit NIBE Luft/Wasser-Wärmepumpen

Einsetzbar für bis zu 16 kW Gebäudeheizlast

Warmwasserleistung und Kompaktheit je nach gewähltem Speicher flexibel anpassbar

Smart vernetzt: Steuerung über Touchscreen, LAN/WLAN, Modbus TCP/IP und myUplink

Ideal für Modernisierung: Optimal als Ersatz für Gasheizungen im Spitzboden oder Etagenbereich

Kompatibel mit PV-Anlagen: Nutzung von Solarstrom für noch höhere Effizienz

Smart, vernetzt und nachhaltig

Wie alle Geräte der NIBE S-Serie ist auch die NIBE MHB S20 mit der Online-Plattform myUplink kompatibel und lässt sich in Smart-Home- und Energiemanagementsysteme integrieren. Automatische Software-Updates sorgen dafür, dass das Wärmepumpensystem immer auf dem neuesten Stand bleibt, während Smart Price Adaption den Betrieb an die günstigsten Stromtarife anpasst.

Mit der neuen Hydrobox bietet NIBE eine intelligente, platzsparende und flexible Lösung für Modernisierung und Heizungstausch – ideal für den Umstieg auf erneuerbare Energien ohne große bauliche Veränderungen.