Wer eine Wärmepumpe sein Eigen nennt, hat in der Regel keinen Grund zur Klage: In einer repräsentativen Umfrage unter Eigenheimbesitzern im Auftrag von Buderus waren mehr als 95 Prozent der Wärmepumpennutzer zufrieden mit ihrem Heizsystem. Auf Platz 2 der Zufriedenheitsskala folgten mit jeweils knapp 92 Prozent Fernwärmenutzer sowie Eigenheimbesitzer, die ein Wärmepumpen-Hybridsystem in ihrem Zuhause haben. Den geringsten Zufriedenheitswert – mit mehr als 70 Prozent aber immer noch auf einem hohen Niveau – gaben Elektroheizungsnutzer an. In der repräsentativen Online-Umfrage wurden im März und April 2.500 Personen, die in einem eigenen Haus leben, zu ihrem Heizsystem befragt.

Niedrige Energiekosten im Betrieb sind wichtig

Der Systemexperte Buderus ließ ebenfalls erheben, welche Gründe für Eigenheimbesitzer bei der Wahl eines neuen Heizsystems für ihr privates Zuhause am ehesten ausschlaggebend wären. Mit knapp 65 Prozent auf dem ersten Platz: „niedrige Energiekosten im Betrieb“. Dieser Aspekt war zugleich auch den Wärmepumpennutzern unter den Eigenheimbesitzern am wichtigsten. Mit deutlichem Abstand (rund 49 Prozent) nannten die Befragten danach die „Zukunftssicherheit des Heizsystems (lange Nutzungsdauer)“ und einen „günstigen Anschaffungspreis“ (44 Prozent).

Im Vergleich zum Kostenaspekt schnitt der Umweltschutz weniger wichtig ab – so hielten nur knapp 25 Prozent der Befragten einen „umweltschonenden Betrieb“ für ausschlaggebend beim Kauf einer Heizung für ihr Zuhause. Teils noch niedriger fällt dieser Wert bei der Differenzierung nach Altersgruppen aus: Für die jüngeren Eigenheimbesitzer zwischen 18 und 29 Jahren ist Umweltschutz beim Heizungskauf weniger ausschlaggebend (10 Prozent). Bei den restlichen Altersgruppen liegt der Wert zwischen 23,5 und 28,5 Prozent.

Laufende Kosten auch in der Beratung im Fokus

Von einer Beratung durch den Heizungsinstallateur erwarten die meisten Befragten ebenfalls, dass ihnen die „Lösung mit den niedrigsten Betriebskosten“ empfohlen wird (54 Prozent), gefolgt von der „zukunftssichersten Lösung“ (knapp 44 Prozent). Nahezu keine Rolle spielen für die meisten in der Beratung die Komfortfunktionen einer Heizung – nur gut vier Prozent finden, dass der Installateur die „Lösung mit den meisten Komfortfunktionen“ empfehlen sollte. Übrigens stellt ein Großteil der befragten Eigenheimbesitzer seinem Heizungsfachbetrieb ein gutes Zeugnis aus: 69 Prozent sind mit diesem zufrieden. Knapp 28 Prozent finden sogar, dass sich der Betrieb in keinem der genannten Punkte verbessern kann.

Methodische Hinweise für Veröffentlichungen

Civey, ein Unternehmen für digitale Markt- und Meinungsforschung, hat für Buderus vom 22. März bis 3. April 2024 online 2.500 Personen, die in einem eigenen Haus leben, befragt. Die Ergebnisse auf Ebene der Bundesländer sind repräsentativ auf Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume. Der statistische Fehler auf Ebene der Bundesländer liegt bei knapp über 3 Prozentpunkten.