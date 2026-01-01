HARGASSNER Pellet-Heizung: Vollautomatische Pelletheizung speziell für den mittleren Leistungsbereich wie für den Sanierungsbereich sowie in Ein- und Mehrfamilienhäuser. Die smarte Spitzentechnik erfordert nur 0,69 m² Platzbedarf und kann daher auch in passende Wandnischen in Vorhäusern aufgestellt werden.

Dieser Niedertemperaturkessel ab 53 °C ist speziell geeignet für den Leistungsbedarf von 20 - 32 kW und kann auch bei knapperen Platzverhältnissen sehr gut eingesetzt werden, wie beispielsweise bei Häusern ohne Keller. Das heißt, der Hargassner Nano-PK benötigt keinen Heizraum mehr (vorbehaltlich örtlicher Bauordnung). Im Betrieb zeichnet sich der Nano-Pk durch Sparsamkeit und hohen Komfort aus.



Die Wartungsöffnungen liegen vorne und oben, was die Installation und Wartung denkbar vereinfacht. Die Rauchrohranschlüsse zeigen sich variabel (links, hinten und oben). Das Hydraulikmodul ist optional integriert. Dieser Hargassner Heizkessel hat 5 Jahre Garantie und eine Energieeffizienzklasse bis zu A++.



Der Pelletkessel Nano-PK 20-32 ist zudem auch als Stückholz-Pellet-Kombi erhältlich.

Vorteile:

klein, kompakt - nur 0,69 m² Platzbedarf

3-Seiten wandbündig aufstellbar

einfache Installation

vollautomatischer Betrieb: Zündung, Reinigung, Entaschung

Niedertemperaturwärmetauscher 53 - 75 °C

höchster Wirkungsgrad über 95 %

Rauchrohranschluss links, hinten, oben

Energiesparzündung mit 300 W

automatischer Schieberost mit Ascheverdichtungssystem und Füllstandsanzeige

integriertes Hydraulikmodul optional

elektrostatischer Partikelabscheider optional, jederzeit nachrüstbar - auch später

