ArmaComfort® NH-S Alu bietet eine effektive, akustische und brandsichere Ummantelungslösung für sichtbare Luftleitungen. Seine silberfarbene Folienoberfläche fügt sich nahtlos in metallverkleidete Gebäudetechnik ein und ist ideal für Bereiche mit hohen Design- oder Hygieneanforderungen. (©Armacell)

ArmaComfort® NH-S Alu, leistungsstarke Mehrschichtlösung in platzsparender Ausführung • Hervorragendes Brandverhalten: B-s1,d0 • Optisch ansprechende und leicht zu reinigende Alufolienkaschierung • Hochflexibel, leicht zu schneiden und zu installieren • Auch als selbstklebendes Material erhältlich

Armacell, ein weltweit führender Hersteller von flexiblen Dämmstoffen zur Anlagenisolierung sowie technischer Schäume, erweitert sein Akustik-Produktportfolio um ArmaComfort NH-S Alu, einen halogenfreien, mehrschichtigen Akustikdämmstoff für Luftleitungen, Gebläsekonvektoren und Rohrdämmungen in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Durch die Kombination hervorragender Schalldämmeigenschaften mit ausgezeichnetem Brandverhalten und hoher Umweltverträglichkeit setzt das neue Material einen neuen Maßstab für die Akustikdämmung in der modernen Gebäudetechnik.

Lärm an der Quelle bekämpfen

Lärm ist zu einem der größten Umweltprobleme unserer Zeit geworden. Ob am Arbeitsplatz, in öffentlichen Gebäuden oder zu Hause – unerwünschte Geräusche können die Konzentration stören, den Schlaf beeinträchtigen und die Lebensqualität mindern. Geräusche der Gebäudetechnik bereits in der Planungsphase zu reduzieren, ist entscheidend, um den akustischen Komfort über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg zu sichern. Der frühzeitige Einsatz von hochleistungsfähigen Dämmstoffen kann kostspielige Nachrüstungen verhindern und das Wohlbefinden der Bewohner verbessern.

Hochleistungsfähige mehrschichtige Schalldämmung

ArmaComfort NH-S Alu vereint Masse, Dämpfung und Entkopplung in einem einzigen Produkt: einer EVA/EPM-Schwerfolie, die Luftschall wirksam blockiert, und einer ArmaFlex® Dämmschicht, die Geräusche durch Reduzierung von Vibrationen minimiert. Diese Kombination deckt ein breites Frequenzspektrum ab – von niederfrequenten Vibrationen bis hin zu hochfrequenten Tönen. Bei der Installation auf senkrechten Rohrleitungen kann Geräuschbelastung um bis zu 16 dB(A) gesenkt werden – und bei waagerechten Rohrleitungen sogar um bis zu 24 dB(A). Wird ArmaComfort NH-S Alu zur Schalldämmung von Lüftungsleitungen eingesetzt, kann eine Reduzierung von 10 dB(A) erreicht werden – ein Wert, der in der Regel als Halbierung der Lautstärke wahrgenommen wird.

Minimierung des Brandschadenrisikos

Basierend auf einer hochinnovativen, halogenfreien Schaumstofftechnologie erreicht ArmaComfort NH-S Alu die Euroklasse B-s1,d0, die höchste für organische Materialien erreichbare Brandklassifizierung. Es emittiert bis zu 10-mal weniger Rauch als herkömmliche elastomere Dämmstoffe und verbessert so die Sichtverhältnisse und Evakuierungsbedingungen. Da das Material frei von Halogenen ist, eignet es sich besonders für sensible Umgebungen wie Krankenhäuser, Hotels, Schulen und pharmazeutische Einrichtungen.

Gesundheits- und umweltfreundlich

ArmaComfort NH-S Alu ist frei von Halogenen, Blei, Bitumen und Fasern und daher ideal für Anwendungen mit strengen Anforderungen an die Innenraumluftqualität geeignet. Es unterstützt Zertifizierungssysteme für umweltfreundliches Bauen wie LEED®, BREEAM® und MINERGIE® Eco, produktspezifische Konformitätsdokumente sind verfügbar. Dank seines hohen Wasserdampfdiffusionswiderstands sorgt es für eine langfristigen Tauwasserschutz.

Dünn, hochflexibel und einfach zu installieren

Trotz seiner hohen akustischen Leistungsfähigkeit zeichnet sich ArmaComfort NH-S Alu durch ein schlankes Profil aus, das sich ideal für die Installation in engen Räumen eignet. Das Material ist als Standard- und selbstklebende Platte erhältlich. Seine optisch ansprechende Aluminiumoberfläche sorgt für robusten Schutz und gewährleistet ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild. Armacell unterstützt Verarbeiter und Planer mit fachkundiger Beratung und bietet auf Anfrage maßgeschneiderte Schulungen und projektspezifische Unterstützung an.

„Installieren.Ruhe genießen. ArmaComfort NH-S Alu ist die ideale Lösung zur Rohr- und Lüftungsleitungsdämmung – für Planer und Verarbeiter, die ein sicheres, flexibles und leistungsstarkes Schallschutzmaterial suchen, das zugleich den Anforderungen des modernen nachhaltigen Bauens entspricht“, sagt Pascal Raphoz, Director Global Acoustics bei Armacell.