23.01.2026  Pressemeldung Alle News von Schornsteintechnik Neumarkt

Schornsteintechnik Neumarkt: Messen 2026

Auch dieses Jahr sind wir wieder auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen unterwegs. Dabei kommen wir bestimmt auch in Ihre Nähe!

Wir starten mit der SHK+E Essen vom 17. bis 20. März. Sie finden uns in Halle 3, Stand D46.

Kontaktieren Sie uns gerne für ein persönliches Gespräch an unserem Stand, wir freuen uns auf Sie!

Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie hier:

schornsteintechnik-neumarkt.de/event

Kennen Sie schon unsere neueste Innovation?

Unser Rohrrino Wärmeschutzsystem sorgt für eine zuverlässige, normgerechte Dämmung nach GEG-Anforderungen.

Für weitere Informationen schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei:

schornsteintechnik-neumarkt.de/subcategory/130

Auf unserer Internetseite finden Sie außerdem stets Aktuelles & News zu unseren Produkten und unserem Service!

schornsteintechnik-neumarkt.de/news

Ihre Schornsteintechnik Neumarkt

Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
Mussinanstr. 63
92318 Neumarkt i.d. Opf.
Deutschland
Telefon:  09181 - 26533-0
www.schornsteintechnik-neumarkt.de
Anzeigen
Viessmann Holding International GmbH
Energietechnik Neumarkt GmbH
SHKjournal
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
CLAGE GMBH

DESTATIS:

16.01.2026

Inflationsrate im Jahr 2025 bei +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

22.01.2026

Mindestlohnerhöhung auf 13,90 Euro betraf bis zu 4,8 Millionen Jobs
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

15.01.2026

„Deutsche Wirtschaft hat sich stabilisiert, 2026 dürfte besser laufen“
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung