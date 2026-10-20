Am 03.11.2026 um 09:00 bis 16:30 Uhr, Steinhagen und am 24.02.2027 um 09:00 bis 16:30, Steinhagen

Seminarinhalte

SCHWERPUNKT

Verständnis für den Einsatz von Pumpen und Hebeanlagen in der Gebäudeentwässerung.

SEMINARINHALTE

Das Unternehmen Jung Pumpen im Pentair Verbund

Rückstausicherung von Gebäuden DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100

Einsatzbereiche und Auswahlkriterien

Produktübersicht Pumpen, Hebeanlagen, Behälterprodukte und Zubehör

Fachgerechte Installation von Hebeanlagen gemäß DIN EN 12050

Bodengleiche Duschen in der Badsanierung – der Plancofix, die Lösung für barrierefreie Bäder im Bestand

Betriebsrundgang

Funktionsvorführungen im Technikum

VIDEOS

ForumTalk #16: Hochwasserschutz und Elementarversicherung

ForumTalk #18: Möglichkeiten der Rückstausicherung - Dallmer

ForumTalk #40: Richtig versichern - Elementarversicherung und Überflutung

Seminarinformationen

Termine

03.11.2026 um 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden

24.02.2027 um 09:00 bis 16:30, Steinhagen Jetzt anmelden

Referenten

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

20 Teilnehmer

Übernachtung

Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche

Architekten,

Installateure (SHK),

Mitarbeiter des Großhandels,

Planer

Dokumente

Themenplan ET-Rückstauschutz