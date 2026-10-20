20.10.2026  Pressemeldung Alle News von Pentair Jung Pumpen

PentairJUNG PUMPEN: Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Seminar Rückstauschutz

Am 03.11.2026 um 09:00 bis 16:30 Uhr, Steinhagen und am 24.02.2027 um 09:00 bis 16:30, Steinhagen

Seminarinhalte

SCHWERPUNKT

Verständnis für den Einsatz von Pumpen und Hebeanlagen in der Gebäudeentwässerung.

SEMINARINHALTE

  • Das Unternehmen Jung Pumpen im Pentair Verbund
  • Rückstausicherung von Gebäuden DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100
  • Einsatzbereiche und Auswahlkriterien
  • Produktübersicht  Pumpen, Hebeanlagen, Behälterprodukte und Zubehör
  • Fachgerechte Installation von Hebeanlagen gemäß DIN EN 12050
  • Bodengleiche Duschen in der Badsanierung – der Plancofix, die Lösung für barrierefreie Bäder im Bestand
  • Betriebsrundgang
  • Funktionsvorführungen im Technikum

VIDEOS

ForumTalk #16: Hochwasserschutz und Elementarversicherung

ForumTalk #18: Möglichkeiten der Rückstausicherung - Dallmer

ForumTalk #40: Richtig versichern - Elementarversicherung und Überflutung

Seminarinformationen

Termine

03.11.2026 um 09:00 bis 16:30, Steinhagen           Jetzt anmelden

24.02.2027 um 09:00 bis 16:30, Steinhagen          Jetzt anmelden

Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl
20 Teilnehmer

Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Mitarbeiter des Großhandels,
Planer

Dokumente
Themenplan ET-Rückstauschutz

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
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DESTATIS:

14.10.2026

Großhandelspreise im September 2026: +8,7 % gegenüber September 2025
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.10.2026

Unternehmensinsolvenzen im Juli 2026: +8,0 % gegenüber Juli 2025
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2026

Inflationsrate im September 2026 bei +3,3 %
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Quelle: destatis.de

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