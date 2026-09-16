Wer das Außergewöhnliche für sein Badezimmer sucht, findet in GEOs exklusiver Crash-Glas-Schiebetür S13 die perfekte Antwort.

Das 12,8 mm dicke Verbund-Sicherheitsglas überzeugt durch seine markante Crash-Glas-Optik und zieht alle Blicke auf sich. In Kombination mit den Profilen in glanzvollem Silber oder modernem Schwarz wird Ihre Dusche zu einem einzigartigen Kunstwerk.

Komfort & Rundum-Service

Die S13 setzt nicht nur optisch neue Maßstäbe, sondern überzeugt auch im Alltag auf ganzer Linie. Dank der integrierten hydrophoben Glasbeschichtung perlen Wassertropfen einfach ab, was die Pflege spürbar erleichtert. Der umfassende GEO-Service aus Aufmaß, Lieferung und Montage sorgt für eine maßgeschneiderte Integration der Dusche als Nische oder Fronteinstieg. Eine millimetergenaue Anpassung bei der Installation ist durch den flexiblen Verstellbereich von +/- 5 mm gewährleistet.

Highlights auf einen Blick: