Einzigartiger Stil: Die Crash-Glas-Schiebetür von GEO
Das 12,8 mm dicke Verbund-Sicherheitsglas überzeugt durch seine markante Crash-Glas-Optik und zieht alle Blicke auf sich. In Kombination mit den Profilen in glanzvollem Silber oder modernem Schwarz wird Ihre Dusche zu einem einzigartigen Kunstwerk.
Komfort & Rundum-Service
Die S13 setzt nicht nur optisch neue Maßstäbe, sondern überzeugt auch im Alltag auf ganzer Linie. Dank der integrierten hydrophoben Glasbeschichtung perlen Wassertropfen einfach ab, was die Pflege spürbar erleichtert. Der umfassende GEO-Service aus Aufmaß, Lieferung und Montage sorgt für eine maßgeschneiderte Integration der Dusche als Nische oder Fronteinstieg. Eine millimetergenaue Anpassung bei der Installation ist durch den flexiblen Verstellbereich von +/- 5 mm gewährleistet.
- Einzigartiger Look: Durch gezielten Bruch entsteht ein einmaliges Muster im Glas. Profile in Silberglanz oder Schwarz erhältlich.
- Sicheres Glas: Massives 12,8 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG) garantiert ein Höchstmaß an Bruchfestigkeit und Langlebigkeit.
- Einfache Pflege: Die schützende, hydrophobe Glasbeschichtung sorgt für langanhaltende Sauberkeit
- Rundum-Service: Inklusive Aufmaß, Lieferung und Montage durch GEO.
- Maßgeschneidert: Ausschließlich als Nische oder Fronteinstieg im Sondermaß, perfekt angepasst an Ihr Badezimmer.