Als Teil von LIXIL, einem führenden Hersteller von Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, gehört GROHE zum Portfolio engagierter Marken, die kontinuierlich an nachhaltigen Lösungen arbeiten. Anfang dieses Jahres wurde LIXIL zum ersten kommerziellen Lizenzpartner für die Technologien des Georgia Tech-Konsortiums Generation 2 Reinvented Toilet (G2RT) ernannt. Die G2RT-Technologie verwandelt herkömmliche Toiletten in autonome Geräte, die den Abfall direkt an der Quelle behandeln. Bei der Toilettenbenutzung werden flüssige Abfälle gereinigt und für die Toilettenspülung wiederverwendet, während feste Abfälle großer Hitze und hohem Druck ausgesetzt werden, um Krankheitserreger abzutöten. Dadurch werden sie in sichere, kompostierbare trockene Feststoffe umgewandelt. Dieser Prozess verhindert die Verunreinigung von Wassersystemen und reduziert so die Ausbreitung von Krankheiten.

Diese innovative Technologie bietet nicht nur Vorteile für die öffentliche Gesundheit, sondern verspricht auch erhebliche Kosteneinsparungen bei Bau und Installation. Da kein Anschluss an Abwassernetze oder Kläranlagen erforderlich ist, kann die Technologie in Gemeinden eingesetzt werden, in denen es keine Abwasserinfrastruktur gibt, und bietet so einen wichtigen Zugang zu sanitären Einrichtungen.

Der Earth Overshoot Day erinnert uns daran, umweltbewusster zu leben und ermutigt Marken, an Lösungen zu arbeiten, die einen echten Unterschied machen können. Unter dem Dach von LIXIL wird GROHE den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, einer der wertvollsten Ressourcen der Welt, fortsetzen.