Ausgezeichnete Flexibilität: Kunden können die gewünschten Badaccessoires einfach selbst positionieren und ergänzen. Dieses System überzeugte sowohl die Leser der Haustec Leserwahl als auch die Jury von SCHÖNER WOHNEN, welche RenoMag mit dem „Best of Design Award“ ehrte. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Das hochwertige, QNG-zertifizierte Wandverkleidungssystem RenoDeco von HSK Duschkabinenbau steht seit Jahren für ansprechende, fugenlose Optik, schnelle und einfache Montage und eine besonders leichte Reinigung. Nun revolutioniert HSK erneut die Welt der Wandgestaltung im Badezimmer: Mit dem neuen RenoMag System bringen Nutzer Badaccessoires lediglich mit Magnetkraft sicher und fest an der Wand an. So finden Duschablagen, Glaswischer, Handbrausehalter und Co. im Handumdrehen ihren neuen Platz in und außerhalb der Duschkabine – und das ganz ohne Bohren.

Die neuen, magnetischen RenoMag Badaccessoires von HSK ermöglichen eine schnelle Anbringung und Umplatzierung. Dies birgt sowohl ästhetische als auch praktische Vorteile. So lässt sich die Duschsituation – etwa durch die Höhenverstellung des Halters für die Handbrause – ganz intuitiv an die Körpergröße des Nutzers anpassen, egal ob Erwachsener oder Kind. Auch Duschablagen, Handtuchhaken und -halter, Handbrausehalter, Kosmetikspiegel und Glaswischer mit Halterung lassen sich jederzeit nach Lust und Laune neu positionieren.

Bei der Gestaltung der Wandfläche bietet RenoMag ebenfalls maximale Freiheit: Das RenoMag System lässt sich mit allen RenoDeco Dekoren kombinieren und ist für zwei Oberflächen geeignet – vom kreativen Individualdruck im Seidenmatt-Look bis hin zu naturnahen Stein- oder Holzdekoren mit Strukturoberfläche. Die Badaccessoires selbst sind in den Farbvarianten Chrom, Gunmetal gebürstet und Schwarz-matt erhältlich. Damit passen sie farblich perfekt zu den entsprechenden Duschkabinenprofilen und Armaturen von HSK – für ein harmonisch-stimmiges Gesamtbild.

Einfache Montage und Reinigung

Die Montage des neuen Magnetsystems gestaltet sich denkbar einfach. Der Lieferumfang des RenoMag Lochblech-Sets beinhaltet zwei magnetische Lochbleche im Format 100 cm x 60 cm sowie spezielles Montageklebeband. Damit werden die Bleche schnell und sicher auf der Rückseite der RenoDeco Platten angebracht. Danach montieren SHK-Profis die beliebten Aluminiumverbundplatten einfach wie gewohnt. Im Anschluss können Kunden die gewünschten Badaccessoires einfach selbst positionieren. Die Haken, Handbrausehalter, Glaswischerhalter und Kosmetikspiegel verfügen dabei über eine Traglast von ca. drei Kilogramm, während Duschablage und Handtuchhalter bis etwa fünf Kilogramm halten.

Weiterer Pluspunkt: RenoMag erleichtert die regelmäßige Reinigung der Duschkabine enorm. Anstatt aufwendig um fest montierte Badaccessoires herum zu putzen, nehmen Nutzer diese für die Reinigung einfach ab und reinigen die gesamte Oberfläche mit einem Wisch. Auch die Badaccessoires selbst lassen sich so im Handumdrehen säubern. Dadurch können unansehnliche Kalk und Seifenablagerungen an Kanten und Rillen gar nicht erst entstehen – für langfristig hygienisch saubere Wandflächen. Ein weiterer Vorteil: nachträglich erworbene RenoMag Badaccessoires können im Nachhinein vom Kunden innerhalb des magnetischen Bereichs angebracht werden, ohne die Wandverkleidung und Abdichtung zu beschädigen. RenoMag ist die neueste Antwort von HSK auf den Bedarf nach flexiblen und stilvollen Badlösungen, die es Nutzern ermöglichen, den eigenen Duschraum auf einfache Weise zu individualisieren und zu optimieren.