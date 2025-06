AXOR ShowerSphere, das jüngste Duschprogramm von Antonio Citterio, besticht durch sein einzigartiges, elliptisches Design, den großzügigen Brausestrahl mit geringem Durchfluss und die große Vielfalt an luxuriösen Duscherlebnissen, die sich den Benutzern bieten. Mit seinen vielen Vorzügen sowie dem außergewöhnlichen und doch universellen Design fügt sich AXOR ShowerSphere in nahezu jede Badumgebung ein und lässt sich hervorragend mit Produkten aus dem gesamten AXOR Portfolio kombinieren.

„Die grundlegende Idee hinter AXOR ShowerSphere war die Entwicklung eines umfangreichen Produktportfolios, das ein luxuriöses Duscherlebnis bietet, aber gleichzeitig Wasser spart' und eine Vielzahl von Bedürfnissen abdeckt. AXOR ShowerSphere ist aus demselben Ethos wie meine anderen Designs für AXOR entstanden und mit nahezu allen AXOR Kollektionen kombinierbar. So lässt sich das gesamte Badezimmer in einer einheitlichen Designsprache gestalten, während gleichzeitig sehr unterschiedliche technische Anforderungen erfüllt werden. Wir nennen dieses Konzept,Family Feeling'," so Antonio Citterio.

Das Design

Das einzigartige Design von AXOR ShowerSphere besteht aus einem monolithischen, elliptischen Grundkörper mit abgeschrägten Kanten, der um eine Rosette und einen Brausearm im minimalistischen Softsquare-Look ergänzt wird. AXOR ShowerSphere ist ein Vorbild für Wassereffizienz. Mit der FlexPower-Technologie - ein System aus elastischen Düsen, die sich an unterschiedliche Niveaus bei Wasserfluss und Druck anpassen, um die Strahlleistung zu optimieren und die Wassereffizienz zu erhöhen - entsteht eine Brause, die das luxuriöse Duscherlebnis auf eine völlig neue Stufe hebt und gleichzeitig den Wasserverbrauch deutlich reduziert. Zu den Strahlarten gehören die Standard-Strahlart Rain und die sanfte PowderRain-Strahlart für 2-Strahl-Varianten. Das gesamte Programm ist mit Standard- und niedrigen Durchflussmengen von 12 l/min bis zu 6 l/min, sowie in einer großen Auswahl an AXOR FinishPlus PVD-Oberflächen erhältlich.

Die Programmübersicht

AXOR ShowerSphere bietet eine breite Vielfalt an Duschlösungen. Das Aushängeschild des Programms, eine wandmontierte Kopfbrause mit zwei Strahlarten und beweglichem Brausearm, ermöglicht eine präzise Ausrichtung des großzügigen Strahls. Auf diese Weise lässt sich in Walk-in-Duschen der vom Brausestrahl abgedeckte Bereich maximieren, während die Dusche gleichzeitig als Kopf- und Schulterbrause dient. Abgerundet wird das Programm durch mehrere Varianten mit festem Brausearm: eine deckenmontierte 2-strahlige Kopfbrause, eine deckenmontierte 1 -strahlige Kopfbrause in zwei Größen und eine wandmontierte 1 -strahlige Kopfbrause in zwei Größen.

' AXOR ShowerSphere nutzt die FlexPower Technologie, ein System mit elastischen Düsen, die sich an unterschiedliche Wasserfluss- und Druckniveaus anpassen, um die Strahlleistung zu optimieren und den Gesamtwasserverbrauch von 1 2 l/min auf nur 6 l/min zu reduzieren.