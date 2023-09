Die Verhandlung von Einkaufskonditionen sind dabei elementarer Bestandteil, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Sortimente zu stärken. Nachdem bereits die Kollegen aus dem Bereich Heizung/Installation für ihre Halbjahresgespräche unterwegs waren, sind in dieser Woche auch die Kollegen aus dem Bereich Sanitär on Tour und besuchen dabei zahlreiche Lieferantenpartner.



Auch hier werden im Rahmen der Halbjahresgespräche sowohl das Zentrallagersortiment geprüft und angepasst, als auch zielgerichtete Vertriebsmaßnahmen erarbeitet. So können wir sicherstellen, dass unsere Fachhandelspartner im täglichen Geschäft optimal unterstützt werden und so ihre Marktposition weiter stärken.



Wir halten euch im Laufe der Woche zu den verschiedenen Stationen auf dem Laufenden