COLONS Kunden haben es bereits mitbekommen: Seit Anfang November herrscht Weihnachtsstimmung bei dem Online-Großhandel. Am 01. Dezember startet der beliebte COLONS Adventskalender und bietet attraktive Sachpreise im Gesamtwert von fast 10.000,- €.

Durch die Unterstützung namhafter Lieferanten ist der Adventkalender so groß wie nie zuvor. Und das Prinzip ist denkbar einfach. Jede getätigte Bestellung nimmt automatisch an der Verlosung des jeweiligen Tages statt. Der Gewinner wird anschließend per Zufallslos ausgewertet.

NEWSLETTER & SOCIAL MEDIA

Begleitet wird der große COLONS Adventskalender nicht nur durch ein Sondernewsletter, der Interessierte täglich über den Gewinn informiert, sondern auch durch eine groß angelegte Social Media Kampagne. Neben amüsanten Kurzvideos, die Weihnachtsstimmung versprühen, findet man ab dem 01. Dezember ebenfalls die Information über den jeweiligen Tagesgewinn in der Story des Online­Großhandels.

ONLINE & OFFLINE

Kunden, die bereits Ende November eine COLONS Weihnachtskarte erhalten dürfen sich schon jetzt freuen. Denn die Karte beinhaltet ebenfalls den Adventskalender - ganz altmodisch auf Papier, natürlich mit den beliebten Türchen zum Öffnen. Doch was wäre ein Onlineshop ohne eine digitale Lösung? Auf www.colons.de/de/adventskalender finden Weihnachts-Liebhaber den Adventskalender auch online.

Ebenfalls mit einzelnen, interaktiven Türchen. Jetzt steht der Weihnachtsvorfreude nichts mehr im Wege.