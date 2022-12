Die Preise für Hackschnitzel sind zu Beginn der Heizsaison im Vergleich zu anderen Brennstoffen recht stabil, in der Tendenz aber uneinheitlich. Zum drit­ten Quartal sind A1 Hackschnitzel 9 Prozent teurer. Bei der Qualitätsklasse A2 sind es 4 Prozent mehr. Hackschnitzel der Qualitätsklasse B sind um 6 Prozent im Preis gesunken. Grund dafür ist zum einen der nachlassende Rohrindenpreis. Zum anderen wird mit der Qualitätsklasse B vorrangig Strom produziert. Im Vergleich zu dem hohen Börsenpreis für Strom im dritten Quartal hat er im vierten Quartal wieder nachgelassen. Somit sinkt auch der Preis für Hackschnitzel der Qualitätsklasse B. Dieser Trend wird sich voraussichtlich Anfang 2023 fortsetzen. Hackschnitzel der Qualitätsklasse A2 kosten im vierten Quartal 2022 durchschnittlich 37,68 Euro/SRM netto oder 4,19 ct/Kilowattstunde (kWh) bei einer Ab­nahmemenge von 80 Schüttraummetern (SRM). Zu fossilen Energieträgern haben Hack­schnitzel weiterhin einen deutlichen Preisvorteil.

Qualität und Preise sind wichtige Kriterien für einen professionellen Energieträger. Der aktuelle Preis zeigt, dass heimische Hackschnitzel weiterhin ein außerordentlich günstiger und effizienter Brennstoff im Kampf gegen den Klimawandel sind. Darüber hinaus sorgen sie auch für regionale Wertschöpfung.

Die Verschärfung der Emissions- und Effizienzgrenzwerte für kleine Holzfeuerungen in der neuen Förderrichtline der „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ macht den politischen Diskurs deut­lich. Um die Grenzwerte einzuhalten, rücken qualitative, homogene Brennstoffe immer mehr in den Fokus.

Das DEPI rät daher zum Kauf von Hackschnitzeln mit dem ENplus-Siegel, das einen einheitlichen Brennstoff gesicherter Qualität und damit einen reibungslosen und komfortablen emissionsarmen Heizungsbetrieb gewährleistet. Unter www.enplus-hackschnitzel.de sind Adressen von qualifizier­ten ENplus-Hackschnitzelhändlern zu finden. Für Kommunen und gewerbliche Betreiber von Hackschnitzelheizungen stehen dort kostenlos auch rechtssichere Vorlagen für Ausschreibungen zur Verfügung. Damit können indexierte Lieferverträge abgeschlossen werden.

DEPI-Hackschnitzelpreis



Der Hackschnitzelpreis wird vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) quartalsweise erhoben. Der Er­hebungszeitraum endet am 15. des dritten Monats des laufenden Quartals. Er bezeichnet den Durchschnittspreis (netto) in Deutschland für einen Schüttraummeter der jeweiligen Qualitäts­klasse. Qualitätsklasse A1 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A1 (Wassergehalt < 15 m- %, Aschegehalt < 1,5 m-%, Feinanteil < 5 m-%). Qualitätsklasse A2 ist angelehnt an die Qualitäts­klasse ENplus A2 (Wassergehalt 20-35 m-%, Aschegehalt < 2,5 m-%, Feinanteil < 8 m-%). Quali­tätsklasse B entspricht der Qualitätsklasse EN plus B (Wassergehalt > 35 m-%, Aschegehalt < 5 m- %, Feinanteil < 10 m-%).

Bundesweite Hackschnitzelpreise im Überblick

Hackschnitzelpreis A2, 4. Quartal 2022:

37,68 €/SRM

4,19 €/kWh

209,47 €/t atro

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/SRM

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in Cent/kWh

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)