Profitieren Sie von über 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Durchlauferhitzern – Made in Germany. Kein Call-Center! Unsere motivierten Vertriebs- und Kundendienst-Mitarbeiter helfen Ihnen gern persönlich weiter.

CLAGE bietet für jede Anwendung eine Vielzahl von energiesparenden Durchlauferhitzern, die für den jeweiligen Einsatzbereich optimiert wurden.

Modul-Durchlauferhitzer (18 – 27 kW) für den versteckten Einbau im Smart Home

Komfort-Durchlauferhitzer (18 – 27 kW) für das Bad / die Wohnung

Kompakt-Durchlauferhitzer (11 – 13 kW) für die Küche

Klein-Durchlauferhitzer (3 – 6 kW) für das Waschbecken

Je nach Kundenwunsch gibt es unterschiedliche Geräte mit verschiedenen Bedienkonzepten. So kann die Wunschtemperatur am Gerätedisplay, per Fernbedienung, per App oder per Sprachsteuerung eingestellt werden. Zufriedene Kunden und zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die hohe Qualität der CLAGE Durchlauferhitzer. So ist zum Beispiel der CLAGE DSX Touch Testsieger der Stiftung Warentest bei den vollelektronischen Durchlauferhitzern.

Einfache Installation ist bei CLAGE Durchlauferhitzern besonders wichtig. Durchdachte Wandhalter und Universal Montagerahmen sorgen für den leichten Austausch alter Geräte. Auch eine versteckte Montage hinter einer Wand oder unter der Decke ist möglich. Montagefilme auf youtube zeigen Schritt für Schritt, wie die Geräte montiert werden (auch in Englisch).

CLAGE achtet auch auf Nachhaltigkeit. Die Geräteproduktion erfolgt klimaneutral nach Scope 1 und 2. CLAGE wird regelmäßig nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltmanagement) und ISO 50001 (Energiemanagement) zertifiziert. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz aus und bieten den Kunden Sicherheit, Hygiene, Komfort und Zuverlässigkeit.

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie die Ausstellung von CLAGE in Lüneburg, Pirolweg 4. CLAGE bietet neben einer umfassenden Beratung auch individuelle Schulungen zum Thema »Dezentrale Warmwasserversorgung« an. Nähere Infos unter www.clage.de.

CLAGE GmbH

Pirolweg 4, 21337 Lüneburg

Tel.: 04131 8901 818

E-Mail: vertrieb(at)clage.de

Objektberatung:

Tel.: 04131 8901 821

E-Mail: planer(at)clage.de

After-Sales-Service:

Tel.: 04131 8901 400

E-Mail: service(at)clage.de

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK