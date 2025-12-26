Besonders wirtschaftlich und smart vernetzt: Die vollautomatische Enthärtungsanlage i-soft PRO XL punktet mit der innovativen i-soft PRO Technologie und garantiert 24/7 weiches Wunschwasser für die Gebäudetechnik mit bis zu 45 Wohneinheiten. Dank der Automatisierung zahlreicher Prozesse sorgt die Anlage für einen reibungslosen und besonders wirtschaftlichen Betrieb im XL-Format – inklusive App-Steuerung und digitaler Dokumentation von Betriebsdaten wie dem Salzverbrauch.

Weiches WunschWasser 24/7 für bis zu 45 Wohneinheiten in nur einer Anlage: Das sichert dank dem bewährten JUDO Parallelbetrieb und der einzigartigen i-soft PRO Technologie die vollautomatische Enthärtungsanlage i-soft PRO XL. Die Neuheit schützt die gesamte Trinkwasserinstallation effektiv vor Kalkablagerungen und deren Folgenschäden und arbeitet besonders wirtschaftlich. Das intelligente Wassermanagement erkennt schon geringe Härteschwankungen und gleicht diese selbstständig aus. Dabei wird der Wasserhärtegrad nicht geschätzt, sondern mithilfe des i-guard Sensors exakt gemessen.

Für einen sparsamen und ressourcenschonenden Betrieb sorgt mithilfe modernster Technik und KI das patentierte i-salt Management. Dieses erfasst mit Sensoren und komplexen Algorithmen fortlaufend und präzise den Salzvorrat und die Solekonzentration für einen kosteneffizienten Einsatz. Zusammen mit der kontinuierlichen Messung des tatsächlichen Regeneriermitteleinsatzes wird eine adaptive Kapazitätssteuerung ermöglicht. Dies geschieht durch die Auswertung der Verbrauchsgewohnheiten und Steuerung der verwendeten Solemenge. Die Kapazität wird je nach Verbrauch automatisch erhöht oder reduziert, um optimale Abstände zwischen zwei Regenerationen zu erreichen.

Gleichzeitig werden nur exakt so viel Regeneriermittel und Spülwasser eingesetzt, wie es die ankommende, gemessene Wasserqualität tatsächlich erfordert – Benutzer profitieren von einem optimierten Salzverbrauch. Sämtliche Informationen, wie die Dokumentation des Regeneriermitteleinsatzes, Wasser- und Salzverbrauch werden in der Steuerung gespeichert – die Daten lassen sich anschließend ganz einfach auf einen USB-Stick überspielen oder per App, Webbrowser und API abrufen. Von der digitalen Dokumentation profitieren beispielsweise Hausverwaltungen, da sämtliche Daten jederzeit verfügbar sind und ein Wartungsbedarf gemeldet wird.

Für optimalen Schutz und mehr Sicherheit lässt sich im Falle einer Leckage über den integrierten Leckageschutz die Wasserleitung absperren. Das integrierte Safety-Modul sichert bei einem Stromausfall die Notstromversorgung und die Leckageschutzfunktionalität. Optional erhältlich: Der neue Funk-Bodensensor JUDO HOME GUARD kann ebenfalls zur Schadensbegrenzung beitragen, indem er auftretendes Wasser detektiert und die Nutzer rechtzeitig informiert. Neben einem akustischen Warnsignal macht sich der Bodensensor visuell über ein rundes Leuchtband bemerkbar. Ist er über WLAN mit einem JUDO Mikroleckageschutzsystem verknüpft, veranlasst er dieses zum Absperren der Wasserleitung und informiert die Nutzer über die JU-Control APP. Dank Akkubetrieb mit USB-C-Ladeanschluss ist ein lästiger Batteriewechsel beim JUDO HOME GUARD nicht notwendig.

Die besonders einfache und intuitive Benutzeroberfläche macht die Bedienung des Enthärters zum positiven Erlebnis. Um dies zu gewährleisten, wurde das bewährte i-soft PRO User-Experience (UX) Konzept auf die Anforderungen der Gebäudetechnik übertragen. Beispielsweise lässt sich die Anlage mit dem Schnellstartmodus in nur wenigen Klicks fertig installieren. Die gesamte Menüführung ist besonders intuitiv gestaltet und das Display ist abgeschrägt, sodass eine hervorragende Ablesbarkeit gewährleistet ist. i-soft PRO XL bietet eine optimale Bedienhöhe und lässt sich zudem über die JU-Control App mit dem Smartphone, Tablet oder per Webbrowser steuern. Über die App können Facility-Manager oder sonstige Anlagenverwalter überall und jederzeit die gewünschte Wasserqualität ändern, wichtige Funktionen steuern und Informationen abrufen. Darüber hinaus verfügt die Enthärtungsanlage auch über eine API Schnittstelle zur Integration in lokale Smart Home Systeme. Nur bei JUDO: Betritt der Benutzer den Raum, schaltet sich automatisch das MSID-Mega Status Indication Display mit Wake-Up Sensor auf der Vorderseite der Anlage ein. Es zeigt bei Annäherung intuitiv den Betriebsstatus, Warn- und Störmeldungen, einen Wasserdurchfluss sowie die aktuell gemessene Salzvorratshöhe an.

Für eine komfortable Wartung und einfache Reinigung sorgt der praktische Salzvorratsbehälter: Er lässt sich unabhängig von der Technikeinheit bewegen, Schlauchanschlüsse in Bodennähe des Behälters ermöglichen ein gründliches Durchspülen und die großzügige Behälteröffnung macht das Nachfüllen von Regeneriersalz zum Kinderspiel.