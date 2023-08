HerzCOMP 650 Messcomputer Übergabe in der LBS Graz 4. v.l.n.r.: Eva Stuhlpfarrer (Bildungsdirektion Steiermark), Anton Berger (Landesinnungsmeister), Peter Bauer (Schulleiter Stellvertreter LBS Graz 4), Susanne Juza (HERZ Verkaufsdirektor), Gerald Winkelbauer (Direktor LBS Graz 4), Andreas Herz (Vizepräsident Fachverbandsobmann WKO Steiermark), Sanda Schaefer (HERZ Marketingleitung) und Patrick Rajkovats (HERZ Anwendungstechniker). Bild: HERZ

Am 24. Mai 2023 fand die Übergabe der HerzCOMP 650 Messcompu- ter in der LBS Graz 4 statt. HERZ pflegt seit Jahren eine enge Beziehung zur Landesberufsschule Graz 4. Neben Ex - kursionsmöglichkeiten nach Wien für Schulungszwecke unterstützt HERZ die Landesberufsschule im Sinne der Ausbil- dung junger Gebäudetechniker auch mit zahlreichen Armaturen, Laborstände und weiteren relevanten HERZ Produkten.

Zuletzt hat HERZ den HerzCOMP 650 der Landesberufsschule übergeben. Der HerzCOMP 650 ist für den hydraulischen Abgleich von Heizungs- und Kühlanlagen ausgelegt. Das Gerät dient der Messung von statischem Druck, Differenzdruck und Durchfluss in diesen Anlagen.

Die Übergabe erfolgte unter anderem im Beisein des steirischen WKO-Vizepräsi- denten Andreas Herz sowie des Landesinnungsmeisters Anton Berger und der steirischen Bildungsdirektion Eva Stuhl­pfarrer. HERZ Anwendungstechniker Patrick Rajkovats demonstrierte die Vor- teile und genaue Anwendung des Pro - duktes an alle Anwesenden.

HerzCOMP 650 Messcomputer

HerzCOMP 650 Messcomputer ist ein elektronisches Differenzdruckmessgerät mit integriertem Druckaufnehmer für den Abgleich von Kühl-, Heiz- und Trink - warmwasserkreisen mit direkter Anzeige des Volumenstromes sowie Differenz - druckes. Dank der Verbindung mit dem Smartphone über Bluetooth können Messungen zusätzlich zu dem Messgerät auch in der Smartphone-App aufge- zeichnet werden.