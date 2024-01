In der Veranstaltung „Berufsabschluss? Mach’s auf deine Art!“ präsentiert Hansgrohe am Mittwoch, 31. Januar 2024 um 17 Uhr in der Hansgrohe Aquademie in Schiltach, unterschiedlichste Ausbildungsmodelle für alle Interessierten, die sich beruflich (um-)orientieren wollen. Menschen, die solche Möglichkeiten bereits ergriffen haben, berichten von ihren persönlichen Erfahrungen. Gleichzeitig beraten Expertinnen und Experten der Arbeitsagentur sowie das Ausbildungsteam und Auszubildende der Hansgrohe Talentschmiede. Copyright: Hansgrohe SE

Der Start in ein neues Jahr gibt oft Anlass, die aktuelle persönliche Lebenslage zu hinterfragen und neue Dinge anzugehen. Bin ich mit meiner beruflichen Situation zufrieden? Möchte ich noch einmal etwas ganz anderes beginnen, selbst in fortgeschrittenem Alter? Wie finde ich den Beruf, der zu meinen individuellen Fähigkeiten und meinem Lebensmodell passt? Klassischerweise starten Jugendliche nach ihrer Schulausbildung mit einer Ausbildung oder einem Studium. Doch warum soll dies nur für junge Menschen möglich sein? In einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 31. Januar 2024 um 17 Uhr in der Hansgrohe Aquademie in Schiltach, präsentiert das Unternehmen Ausbildungsmöglichkeiten für alle Interessierten, die sich beruflich (um-)orientieren wollen. Wie können beispielsweise junge Eltern mit kleinen Kindern eine Ausbildung in Teilzeit absolvieren? Welche neuen Berufswege sind für 20-, 30-, 40- oder auch 50-Jährige noch interessant und möglich? Wie funktioniert eine Umschulung? Welche Möglichkeiten bietet eine Einstiegsqualifizierung? Während der Veranstaltung werden auch Menschen, die bereits neue Wege der Ausbildung eingeschlagen haben, über ihre Erfahrungen berichten. Gleichzeitig beraten Expertinnen und Experten der Arbeitsagenturen sowie das Ausbildungsteam und Auszubildenden der Hansgrohe Talentschmiede.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

