Kompakte Ecodan Wärmepumpenlösungen und Lüftungssysteme vor Ort

M-Serie mit Hyper-Heating-Funktion zum Klimatisieren und Heizen

Trinkwarmwasser- und Heizungslösungen mit Wärmepumpentechnik für Wohnungswirtschaft, Gewerbe & Industrie

Wertvolle Gespräche führen, Fachpartner beraten, sich austauschen und neue Kontakte schließen: Mitsubishi Electric nutzt auch in diesem Jahr die drei Regionalmessen der SHK-Branche, um sich als ganzheitlicher Lösungsgeber zu präsentieren. Vom 17. bis 20.03.2026 ist der Wärmepumpenspezialist in Essen bei der SHK+E vertreten, bevor er vom 14. bis zum 17.04.2026 in Nürnberg auf der IFH/Intherm anzutreffen ist. Den Abschluss der Regionalmessen-Reise des Jahres 2026 bildet vom 19. bis 21.11.2026 die GET Nord in Hamburg. Im Fokus aller drei Messen stehen Lösungen rund um das Heizen, Klimatisieren, Lüften und die Trinkwarmwasserbereitung, wobei die Wärmepumpentechnologie mit natürlichen Kältemitteln im Mittelpunkt steht. Anhand exemplarisch ausgestellter Produkte aus all diesen Bereichen beweist das Unternehmen sein großes Know-how und die besondere Bandbreite an bedarfsgerechten Lösungen.

Mit seiner Teilnahme an den drei SHK-Regionalmessen des Jahres möchte Mitsubishi Electric direkt mit SHK- und Elektrobetrieben aus der jeweiligen Region ins persönliche Gespräch kommen. „Als wichtiger Bestandteil unserer Strategie stellen die Messen eine optimale Gelegenheit dar, um in den jeweiligen Regionen als umfassender Lösungsanbieter aufzutreten und neue Kontakte von unserer Kompetenz zu überzeugen. Natürlich freuen wir uns auch darauf, unsere langjährigen Fachpartner persönlich vor Ort zu treffen, unsere Produkte erlebbar zu machen und so die Wärmewende gemeinsam in allen Segmenten voranzubringen“, sagt Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems.

Vorgestellt werden einzelne Produktlösungen, die nur beispielhaft das große Portfolio des Ratinger Unternehmens präsentieren und vor allem eins zeigen: Für jeden Bedarf und jede Größenordnung bietet Mitsubishi Electric die passende Lösung. Besonders im Fokus stehen dabei die Ecodan Systeme. Die Luft/ Wasser-Wärmepumpen sind ideale Lösungen für Einfamilienhäuser und stellen als Kaskade geschaltet auch für Mehrfamilienhäuser eine zukunftsweisende Heizlösung dar. Mit der externen Heizzentrale zeigt Mitsubishi Electric zudem, wie sich Ecodan Wärmepumpenkaskaden selbst dort installieren lassen, wo der Platz im Gebäude fehlt.

Ein weiteres Highlight des Messeauftritts ist die M-Serie mit der hocheffizienten Hyper-Heating-Technologie. Selbst bei Außentemperaturen von bis zu –25 ºC sorgt diese für eine konstante Heizleistung und verwandelt die Split-Klimaanlage im Winter zur optimalen, vollwertigen Heizungslösung.

Sind Sie neugierig geworden? Besuchen Sie Mitsubishi Electric:

- auf der SHK+E 2026 in Essen, Halle 3, Stand 3B40,

- auf der IFH/Intherm in Nürnberg in Halle 3A, Stand 3A215

- auf der GET Nord 2026 in Hamburg, Halle A4, Stand A4.450.

Im Vorfeld zu jeder Messe stehen Gutscheincodes für Eintrittskarten sowie weitere Informationen unter www.mitsubishi-les.com/de-de/messen-events bereit.