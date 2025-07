Mit dem neuen VIGOUR WATERCHAMPION erweitert VIGOUR sein Sortiment um eine technisch hochentwickelte Küchenarmatur, die ein komfortables Trinkwassererlebnis bietet. Das Multifunktionssystem bietet gefiltertes, gekühltes, sprudelndes sowie kochendes Wasser - direkt aus einem einzigen Auslauf. Für das Fachhandwerk eröffnet sich damit nicht nur ein innovatives Produktangebot, sondern auch ein überzeugendes Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb. Das Gute: Die Küchenarmatur lässt sich schnell und unkompliziert installieren und ist somit perfekt für Fachhandwerker, die ihren Kunden eine clevere Lösung bieten möchten. Er ist mit gängigen Anschlüssen kompatibel und somit ideal für Neubauten und Renovierungen. Das Motto der All-in-One-Küchenarmatur: Weil Gewinner alles können.

VIEL KOMFORT AUF WENIG RAUM

Der WATERCHAMPION kombiniert modernste Wasseraufbereitung mit platzsparender Technik. Die kompakte Technikeinheit (Maße B 200 x H 440 x L 495 mm), die sich unter jeder Stan­dardspüle installieren lässt, umfasst separate Leitungswege für höchste Hygienestandards, ein durchdachtes Filtersystem mit RFID-Technologie sowie einen CO 2 -Anschluss für handelsüb­liche Zylinder. Optional steht ein zusätzlicher Anschluss für größere Flaschen zur Verfügung.

INTUITIVE BEDIENUNG - MAXIMALE VIELFALT

Ob still, medium, sprudelnd, kochend oder gefiltert: Mit dem Dreh-Drück-Knopf wählen Anwender intuitiv zwischen fünf Wasserfunktionen. Ein LED-Farbring signalisiert klar, welche Variante gerade fließt - von gekühltem bis hin zu kochendem Wasser. Die WATERCHAMPION App ermöglicht zusätzlich die Feinjustierung von Temperatur, Menge und CO 2 -Intensität sowie die Einsicht in Verbrauchs- und Wartungsdaten. Sicherheit? Die ist auch beim WATERCHAMPION Trumpf. Dafür sorgt der integrierte Verbrühschutz.

NACHHALTIGE LÖSUNG MIT WIRTSCHAFTLICHEM MEHRWERT

Die Multifunktionsarmatur reduziert den Einsatz externer Geräte wie Wassersprudler oder Wasserkocher. Das spart Energie, Platz und vermeidet Plastikmüll. Die Nutzung von Leitungswasser senkt zudem die laufenden Kosten deutlich: Durchschnittlich trinkt jeder Mensch 275 Liter Wasser im Jahr. Das ergibt Leitungswasserkosten von rund 1,10 Euro pro Person. Für das Fachhandwerk entstehen durch die Installation nicht nur neue Gesprächs­anlässe im Beratungskontext, sondern auch zusätzliche Potenziale im Ersatzteil- und Servicegeschäft.

FÜR PRIVATE KÜCHEN UND ANSPRUCHSVOLLE OBJEKTLÖSUNGEN

Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von der Einbauküche im Eigenheim über Apartments bis hin zum semiprofessionellen Einsatz in Büroküchen oder Hospitality-Konzepten. Dank energieeffizientem Betrieb, hoher Betriebssicherheit und einfacher Wartung eignet sich der VIGOUR WATERCHAMPION auch für den Einsatz im Rahmen nachhaltiger Wohnkonzepte.

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „Mit dem WATERCHAMPION erweitern wir die Vielfalt unseres Sortiments an Küchenarmaturen um eine All-in-One-Lösung. Der WATERCHAMPION verbindet Exklusivität mit Funktionalität und Innovationspower. Ganz nach unserem WATERCHAMPION-Motto: Weil Gewinner alles können.“

Über diesen QR-Code kommen Sie direkt zur Internetseite: