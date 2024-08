Taconova: Besonderheiten bei der Kaskadierung von Frischwarmwasserstationen

Die Kaskadierung, also die Parallelschaltung mehrerer einzelner Frischwarmwasserstationen, hat viele Vorteile: Durch den Aufbau als Kaskade können die Leistungen der Stationen addiert und so die gesamte Zapfleistung gesteigert werden. Zudem lässt sich der Warmwasservolumenstrom deutlich präziser und bedarfsgerechter regeln. Auch Wartungsarbeiten werden durch die Kaskadierung erheblich erleichtert, da keine Versorgungsunterbrechung nötig ist. Die Taconova Stationen ermöglichen den Zusammenschluss bis zu einer 5er Kaskade und eignen sich so optimal für die Versorgung sehr großer Frischwassersysteme.