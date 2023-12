Pumpen spielen eine zentrale Rolle in Heiz- und Kühlsystemen. Sie sorgen dafür, dass das Wasser von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Die Auswahl der Pumpe sowie die optimal abgestimmte Regelung tragen zur Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit der Anlage bei. Für einen reibungslosen Ablauf und effiziente Zirkulation benötigt die Anlage jedoch eine Vielzahl von anderen Komponenten rund um die Pumpe wie beispielsweise Absperrkugelhähne, Thermometer, Rückflussverhinderer, Regulierventile, Mischer, etc. Das Planen und Montieren einzel­ner Komponente erfordert jedoch viel Zeit und Platz. HERZ PUMPFIX ist hierfür die kompakte und zeitsparende Lösung für jede Anlage.

Das unverzichtbare Produkt der Heizungsanlage

HERZ PUMPFIX Anschlussgruppen sind kompakte Systemeinheiten mit Ab­sperr- und Sicherheitsarmaturen sowie Regel- und Reguliereinrichtungen zur Verbindung von Energieerzeugern und Versorgungskreisläufen in der Gebäu­detechnik. Die Komponenten in HERZ PUMPFIX sind Bestandteile jeder Anlage, doch das Anbringen der einzelnen Teile kostet viel Zeit und Platz, sowohl in der Planung als auch bei der Umsetzung.

Umwälzpumpe, Absperrhähne, Tem­peraturanzeiger, Rückflussverhinderer, Distanzstück, Mischventil mit manuel­ler Verstellung und 3-Punkt Stellantrieb, Membransicherheitsventil sowie Entlüf­tungsarmaturen sind notwendige Be­standteile einer funktionstüchtigen An­lage. Da bleibt einem beim Lesen schon die Luft weg, die Montage der einzelnen Teile will man sich nicht vorstellen. Daher bietet HERZ die kompakte Systemein­heit PUMPFIX an.

Für jede Situation gewappnet

Die Produktfamilie PUMPFIX besteht aus mehreren Mitgliedern, die für jede Heizsituation speziell vorgefertigt sind. So eignet sich HERZ PUMPFIX Direct ideal für direkte Verbindungen zwischen der Wärmequelle und dem Radiator mit einem Absperrventil als Anschlussteil. Ist eine thermostatische Regelung der Heizkreistemperatur gewünscht, ist die richtige Verbindung HERZ PUMPFIX Constant, bei welchem das Mischventil anhand des integrierten Thermostat­kopfes mit Anlegefühler einfach bedient werden kann. Bei modernen Anlagen mit Flächenheizungen oder kombinierten Heizsystemen kommt nichts anderes in Frage außer unser HERZ PUMPFIX Mix. Dieses verfügt über einen Mischermotor für eine 3-Punkt-Regelung. Somit ist das System auf unterschiedliche Heizverhält­nisse (Volllast und Teillast) ideal vorberei­tet und arbeitet jederzeit effizient. Mit HERZ PUMPFIX Solar bietet HERZ auch eine kompakte Pumpengruppe für Solar­systeme. Alle Pumpengruppen können wahlweise mit oder ohne elektronische Umwälzpumpe bestellt werden. Für die Wärmedämmung aller Pumpengruppen wird mit der maßgeschneiderten Isolier­box gesorgt.