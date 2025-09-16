Am 08.10.2025 um 10:45 - 17:00 Uhr im Unimog-Museum in 76571 Gaggenau

Infos zur Live Session

Jeder Mensch hat andere Vorstellungen von seinem privaten Traumbad.

Eine Sanierung bietet viele Möglichkeiten, Wünsche zu realisieren. Design, Komfort, Funktionalität: Gehen Sie mit uns in die Tiefe. Denn Technik, Hydraulik, Trinkwasserhygiene und Schallschutz sind die Themen, die im Bad perfekt laufen müssen.

Als Experten wissen wir bis ins Detail, welche Lösung wann und wo funktioniert. Unsere Sessions vermitteln Badsanierung aus technischer Perspektive. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Für Ihre perfekte Planung und Umsetzung.

Teilnahmegebühr: 39,00 € zzgl. Mehrwertsteuer pro Teilnehmer. Darin enthalten sind: Verpflegung und Seminarunterlagen.

Download Programm

Termindetails

Datum

08.10.2025 um 10:45 - 17:00 Uhr

Adresse

Unimog-Museum

An der B 462 / Ausfahrt Schloss Rotenfels

76571 Gaggenau

Anmeldung

Programm der Live Session